Повернення ексчиновників Януковича: в чому причина і що буде далі

Повернення до України ексчиновників колишнього режиму Януковича, призначення люстрованих посадовців у владні кабінети викликало незадоволення в українців. Хто приїхав до України, а кого знову призначили на високі посади, – в матеріалі 24 каналу.

​Андрій Портнов, ексчиновник адміністрації Януковича

Одіозний юрист адміністрації Януковича Андрій Портнов був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.

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Виїхав до Росії одразу після Революції гідності в 2014 році. Потім перебрався в Австрію. Проти Портнова було порушено кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових убивств активістів на Майдані 2014 року.

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У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем. Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".



Портнов повернувся через провальну роботу ексгенпрокурора Луценка? / Фото Facebook

Канада у 2018 році відмовилася знімати з нього санкції та виплачувати компенсації.

19 травня Портнов повернувся в Україну після 5 років проживання за кордоном.

ГПУ веде переговори з урядом Канади щодо можливого продовження санкцій проти Портнова.

На момент повернення Портнова до України ГПУ, яку тоді очолював Юрій Луценко, з невідомих причин не затримала одіозного експосадовця.

Портнова навіть відновили на посаді професора кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету. Втім, через масові протести студентів скасували рішення.

Раїса Богатирьова, ексміністр охорони здоров’я в уряді Азарова

Раїсу Богатирьову підозрюють у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах (342 мільйони гривень) під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення. Їй загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення. Також вона є фігуранткою європейських та американських санкцій проти членів злочинного угрупування Януковича.

У жовтні 2014 року Генпрокуратура оголосила Раїсу Богатирьову в розшук. У 2015 році Печерський районний суд Києва заочно арештував її. Після цього до вересня 2016 року чиновницю розшукував "Інтерпол", однак пізніше її ім'я звідти прибрали.



Слідство проти Богатирьової триває / Фото Facebook

У серпні 2019 року Богатирьова прилетіла в Україну з Мінська і була затримана Нацполіцією.

Печерський районний суд Києва 28 серпня обрав ексочільниці Міністерства охорони здоров'я запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою або заставу в розмірі 6 мільйонів гривень. 29 серпня нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Новинський вніс заставу за Богатирьову. Повиннна знаходитися під домашнім арештом.

Владислав Каськів, ексголова Держкомінвестпроєкту

Владислава Каськіва підозрюють у заволодінні в 2012 році в змові з іншими особами коштами Держбюджету України на суму близько 7,5 мільйонів гривень.

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1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами до України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців з можливістю внесення застави. Заставу в розмірі 160 тисяч гривень за нього вніс юрист Віктор Єрмолаєв уже 2 листопада 2017 року. Каськів відшкодував державі 7,5 мільйона гривень збитків.



Каськів підписав угоду на 1 мільярд доларів з лижним інструктором / Фото Facebook

У травні 2019 року Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу з розкрадання 259,2 мільйона гривень Держінвестпроєкту. На лаві підсудних перебуває 9 осіб, переважно експосадовці Держінвестпроекту та ДП "Державна інвестиційна компанія", а також рідний брат Владислава Каськіва, який перебуває в розшуку. Де сам Каськів, точно невідомо.

Сергій Вовк, суддя Печерського суду

Суддя Сергій Вовк відзначився низкою резонансних рішень під час правління Януковича і після його втечі. Вовк у 2012 році засудив Юрія Луценка до 4 років в'язниці за нібито незаконне святкування Дня міліції в палаці "Україна". Європарламент визнав, що Юрія Луценка засудили з політичних мотивів.

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Вовк був головуючим у складі колегії суддів, яка засудила колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Іващенка до 5 років позбавлення волі. Іващенка звинуватили у зловживання службовим становищем 2009 року у підписанні плану санації ДП "Феодосійський судомеханічний завод" у Криму. Європейський парламент у травні 2012 року визнав, що Іващенка засудили з політичних мотивів.



Сергія Вовка через недосконалу суддівську реформу не можуть звільнити / Фото Цензор

У серпні 2019 року суддя Сергій Вовк задовольнив позов Андрія Портнова про захист честі та гідності. Вовк ухвалив стягнути з державного бюджету майже 7 мільйонів гривень на користь Портнова.

Вовк обирав запобіжний захід фігурантам по справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку та ухвалив тримати їх під вартою до 8 лютого 2020 року. Суддя проігнорував аргументи адвокатів та їхнє прохання застосувати м'якший запобіжний захід.

У березні 2015 року ГПУ розпочала кримінальне провадження стосовно судді Вовка за фактом розблокування ним коштів з рахунків колишнього міністра АПК уряду Азарова Миколи Присяжнюка, якого підозрюють у заволодінні грошима Аграрного фонду на 540 мільйонів гривень, виділених державою на регулювання ціни на цукор.

У 2016 році прокуратура Києва повідомляла, що стосовно судді Сергія Вовка було досудове слідство щодо постановлення суддею завідомо неправосудного рішення у цивільній справі (суддя ніби незаконно позбавив громадянина права власності на належне йому майно).

Вовка відстороняли п'ять разів від роботи, але щоразу суддя повертався до роботи у Печерському суді Києва.

Олександр Бабіков, адвокат Януковича

Ексадвоката колишнього президента-втікача Януковича Олександра Бабікова призначили заступником директора Державного бюро розслідувань. Водночас, за словами народної депутатки від "Голосу" Олександри Устінової, Бабіков знав про призначення ще до оголошення конкурсу на цю посаду. Зокрема, Бабіков припинив свою адвокатську діяльність до того, як конкурс узагалі був оголошений. Хоча за законом мав би це зробити у триденний термін після вступу на посаду.



Колишнього юриста Януковича Бабікова призначили в ДБР з порушеннями? / Фото UAzmi

До речі, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія виступив проти призначення Олександра Бабікова заступником директора Державного бюро розслідувань

Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти… Я буду категорично не підтримувати таке рішення,

– сказав Давид Арахамія.

Також низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР.

Повернення колишніх чиновників Януковича і призначення пов’язано з кількома факторами. По-перше, низький професійний рівень співробітників правоохоронних органів. У першу чергу, ГПУ, де ексгенпрокурор Юрій Луценко попри обіцянки так і не провів реальні реформи. У результаті практично всі справи проти експосадовців Януковича розвалюються у судах. Усі ці провадження треба фактично розслідувати з нуля.

По-друге, за п’ять років президентства Порошенка так і не розпочалася справжня боротьба з корупцією, особливо, що стосується суддівської системи. Створення Вищої ради правосуддя не призвело до очистки суддівського корпусу від корумпованих суддів.

По-третє, недосконалість закону про люстрацію, ухваленим попереднім парламентом. У результаті люстровані чиновники подали позови до Європейського суду з прав людини. І вже є перші три рішення на користь позивачів. На думку ЄСПЛ, було порушено статтю 8 Європейської конвенції з прав людини (право на повагу до приватного життя). Україна повинна сплатити кожному з них по 5 тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Плюс судові витрати.