Санкции против Портнова: Генпрокуратура ведет переговоры с Канадой

Сейчас ГПУ ведет переговоры с правительством Канады о возможном продлении санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича.

Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генпрокурор украины Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

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Сейчас между Генпрокуратурой и правительством Канады продолжается дискуссия по этому вопросу.

Когда она закончится, мы об этом сообщим публично. Пока не закончилась вся эта ситуация, мы не можем комментировать больше,

– отметил Рябошапка.

Также генпрокурор отказался комментировать, каковы шансы на продление экономических ограничений в отношении Портнова.

Что известно о санкциях против Андрея Портнова: