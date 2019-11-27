Санкции против Портнова: Генпрокуратура ведет переговоры с Канадой
Сейчас ГПУ ведет переговоры с правительством Канады о возможном продлении санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича.
Об этом на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности сообщил генпрокурор украины Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.
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Сейчас между Генпрокуратурой и правительством Канады продолжается дискуссия по этому вопросу.
Когда она закончится, мы об этом сообщим публично. Пока не закончилась вся эта ситуация, мы не можем комментировать больше,
– отметил Рябошапка.
Также генпрокурор отказался комментировать, каковы шансы на продление экономических ограничений в отношении Портнова.
Что известно о санкциях против Андрея Портнова:
- 5 марта 2014 Совет ЕС принял решение о блокировке средств всего 17 человек из числа бывших чиновников и приближенных к экс-президенту Януковичу, которые подозреваются в незаконном использовании бюджетных средств. Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов также вошел в этот список.
- В апреле 2016 года Евросоюз выполнил решение суда, согласно которому введение санкций против Андрея Портнова были признаны противоправными.
- В свою очередь, Канада в декабре 2018 году отказалась снимать с него санкции и выплачивать компенсации.
- Недавно ГПУ засекретила информацию о санкциях против Портнова. Тогда же стало известно, что санкции, введенные правительством Канады после Революции достоинства, могут быть сняты в ближайшее время, если украинская сторона не сообщит о наличии оснований для их продления.