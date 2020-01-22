Какую компенсацию Украина заплатит люстрованным чиновникам по решению ЕСПЧ

Украинское правительство подало апелляцию в Большую палату Европейского суда по правам человека на решение ЕСПЧ по делу о люстрации наших чиновников. О перспективах апелляции и в какую сумму обойдется люстрация чиновников Януковича, – рассказывает адвокат, специалист по защите прав в ЕСПЧ Андрей Кристенко.

О чем говорилось в решении суда

В конце прошлого года ЕСПЧ принял решение по заявлению Вячеслава Поляха, Дмитрия Басалаева, Александра Яся, Романа Якубовского и Сергея Бондаренко. Первых трех уволили по закону о люстрации в октябре 2014 года.

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Их уволили из-за того, что они работали на государственной службе в 2010-2012 годах. То есть в то время, когда президентом Украины был Виктор Янукович. Четвертого заявителя уволили из-за несвоевременного представления заявления о люстрационной проверке, а пятого – работу в должности второго секретаря райкома Коммунистической партии, в период до 1991 года.

Что такое люстрация?

Люстрация – запрет деятелям высокого ранга, скомпрометировавших себя, в течение определенного времени или пожизненно работать на государственной службе. В Украине понятие люстрации прописано в законе "Об очистки власти". Толчком для его принятия в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича.

Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

Люстрированные чиновники подали заявления в ЕСПЧ. Суд рассмотрел их заявление и принял решение в их пользу. В своем решении от 17 октября 2019 года ЕСПЧ установил: в делах трех первых заявителей признано нарушение статьи 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека, в связи со слишком длительным рассмотрением дел на национальном уровне. По мнению суда, увольнение по люстрации чиновников нарушало статью 8 настоящей конвенции (право на уважение частной жизни). Также суд определил, что Украина должна выплатить каждому из них по 5 тысяч евро возмещения морального вреда. Первому заявителю суд так же постановил выплатить 1500 евро, а второму и пятому по 300 евро, как возмещение судебных расходов.

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В своем решении суд, прежде всего, обратил внимание, что закон о люстрации направлен против тех, кто работал на государственной службе предыдущих правительств. Таким образом он предусматривал политизацию государственной службы. Правда, украинское правительство не сослалось на какое-либо обсуждение таких причин в парламентских дебатах о законе о люстрации. Согласно устоявшимся принципом ЕСПЧ – люстрация не может быть наказанием или местью. И, украинское законодательство о люстрации в данном случае не может быть исключением.

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Таким образом, по мнению судей, меры, принятые украинской властью к люстрованным чиновникам были сильно ограничивающими и имели широкий объем. Поэтому необходимо было предоставить весьма убедительные доказательства причин, которые бы подтвердили необходимость увольнения без индивидуальной оценки действий каждого из них. Ведь в других странах, где применялась люстрация увольняли только тех, кто активно работал на прежнюю коммунистическую власть. Судьи отметили – такая широкая сфера деятельности привела к увольнению второго и третьего заявителей, хоть они и начали работать на государственных должностях задолго до того, как Янукович стал президентом.

Судьба апелляции

Учитывая вышесказанное Андрей Кристенко уверен, что Большая палата даже не примет к рассмотрению эту апелляцию. Ведь решение было принято единогласно, исключительных обстоятельств, или серьезных правовых вопросов – нет. Если бы при вынесении решения были разделены голоса, скажем – три против четырех, тогда были бы шансы на просмотр.

В украинском заявлении нет веских аргументов для пересмотра дела. Пять членов Большой Палаты будут предварительно рассматривать – передавать на рассмотрение это дело или нет. По моему мнению, они откажут в пересмотре,

– отмечает адвокат.



В 2014 году общество требовало люстрация для некоторых чиновников/ Фото 24 канал

Также он добавляет, что наше государство постоянно пытается что-то оспаривать. В то же время, юристы, специализирующих на защите прав в ЕСПЧ, за последние 10 лет не могут вспомнить чтобы какое-то из решений по украинцам, Большая палата пересмотрела.

Выводы ЕСПЧ в принципе понятны: люстрация не может быть наказанием, или местью, а по сути это было и тем и другим в деле Поляха и остальных.

Решение предусматривало увольнение пула людей, которые работали с Януковичем, но в правительстве, которое санкционировало люстрацию были и те, кто был на должностях и при предыдущей власти. Это была выборочная расправа. Именно об этом суд и сказал,

– отметил Андрей Кристенко.

Поэтому, Украине все же придется заплатить люстрованим чиновникам, а это в среднем по 5 тысяч евро каждому плюс расходы на адвокатов.

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Андрей Кристенко прогнозирует, что в суд будут обращаться и другие уволенные по люстрации. Таким образом, украинской стороне вероятно придется заплатить примерно 1,5-2 миллиона евро компенсаций в ближайшем будущем.