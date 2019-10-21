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      Верховная Рада должна внести правки в закон о люстрации, – Рябошапка

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / ua-rating.com

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка отметил, что Верховная Рада должна исправить действующий закон "Об очистке власти", для того, чтобы он соответствовал европейским стандартам по соблюдению прав человека.

      В своем интервью на телеканале ICTV Рябошапка отметил, что закон должен соответствовать европейским требованиям, в противном случае это позволит восстановиться на должностях прокурорам, которых уволили.

      Важно: Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрованих чиновников Януковиче

      -За закона о люстрации большая часть прокуроров была освобождена, но сейчас есть риск того, что часть из них возобновится на местах. Все благодаря решению Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека,
      - пояснил генпрокурор.

      Рябошапка отметил, что парламент, в первую очередь, должен принять решение относительно действующего закона об очищении власти и соответствующим образом его исправить, чтобы он соответствовал европейским стандартам.

      Стоит отметить – судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что закон "Об очистке власти" не учитывает личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления Януковича. В этом смысле украинский закон отличается от процедур люстрации, введенных в других государствах, которые были целевыми и узко направленными.

      Что касается реформы прокуратуры и аттестации прокуроров, генпрокурор подчеркнул, что численность прокуроров будет уменьшено процентов на 25-30, поскольку украинская правоохранительная система не требует такого большого количества прокуроров.

      Что такое люстрация?Официальное название люстрации в Украине – Закон "О очистки власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.
       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Руслан Рябошапка Верховная Рада Европейский суд Законодательство Люстрация Новости Украины
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