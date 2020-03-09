Суд в Гааге по MH17: кого обвиняют и как будет проходить процесс

9 марта 2020 года начинается суд по сбитию самолета в небе над Донбассом в 2014 году. Рейс MH17 малайзийских авиалиний стал последним для 289 человек. Где и как состоится суд и кого обвиняют, читайте в статье на сайте 24 канала.

Кого будут судить за сбивание самолета рейса MH17?

Следователи установили, что причастными к катастрофе MH17 могли быть примерно 100 человек.

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Это люди, которые играли активную роль в транспортировке "Бука" к месту обстрела и запуске ракеты, также известно, кто занимался перевозкой. За пять лет расследования и изучения доказательств количество подозреваемых уменьшилось.

Делом занимается более 50 следователей, в частности, австралийские и нидерландские детективы работают вместе с украинскими специалистами в Киеве.

На сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

(Стрелкову); генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Трагедия Боинга / Инфографика 24 канала

Все три россиянина – военные. Харченко не имел военного опыта, он принимал лишь участие в так называемых "силах самообороны Донецка".

Гиркин был точкой контакта с РФ. Подозреваемый Дубинский также был в постоянном контакте с российскими служащими. Пулатов был заместителем председателя Службы безопасности, он сотрудничал с Дубинским. Харченко также непосредственно работал с Дубинским. Так называемый министр обороны "ДНР" отдал приказ составить цепочку, которая связывала "ДНР" с РФ, с целью доставки вооружения из РФ на территорию страны. Именно так могли доставить установку "Бук",

– рассказал глава Международной следственной группы Вилберт Паулиссен.

Однако россияне не признают себя виновными и находятся, очевидно, на свободе.

Впоследствии могут появиться и другие участники преступления.

Будут ли присутствовать обвиняемые на суде?

Поскольку сейчас никто из обвиняемых не был арестован, скорее всего, они будут отсутствовать на скамье подсудимых.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке сообщил, что Нидерланды обратятся к Российской Федерации с просьбой выдать подозреваемых. Кроме того, будет направлено формальное обращение в Украину, чтобы допросить украинского подозреваемого.

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По словам Паулиссена, Гиркин, Дубинский и Пулатов находятся в России, Харченко проживает на оккупированной территории Донбасса.

Повестки и обвинительное заключение уже были отправлены по адресам, которые известны судебным органам, хотя непонятно, живут ли подозреваемые там на самом деле.

Россия, конечно, не собирается отдавать своих граждан для суда в Гааге. Сделать это – значит признать ответственность за сбитый самолет и присутствие на Донбассе.

Обвинение предъявлено по ст. 168 Уголовного кодекса Нидерландов – намеренное уничтожение самолета, она предполагает или до 15 лет тюрьмы, или пожизненное заключение, в зависимости от того, можно ли было предвидеть смертельные последствия действий обвиняемого. Также по ст. 289 – умышленное убийство, она предусматривает заключение или до 20 лет, или пожизненное.

Руководить судебным делом назначили трех судей, еще двое – в резерве. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенгейс.

Позицию обвинения будет представлять прокуратура Королевства Нидерландов. Во время судебных заседаний предусмотрено присутствие представителей государств – членов совместной следственной группы – от министерств иностранных дел, прокуратуры и органов следствия. Со стороны Украины ожидают участия СБУ, сообщили в МИД Украины на запрос агентства УНН.

Кто будет представлять интересы обвиняемых в Гааге?

Одна из юридических фирм объявила, что будет представлять на процессе подозреваемого или подозреваемых, сообщила пресс-служба Окружного суда Гааги в конце января этого года. Однако неизвестно, кого именно эта фирма будет представлять.

В начале февраля адвокат Елена Кутьина из российской коллегии "Ковлер и партнеры" заявила агентству РБК, что его компания защищает Олега Пулатова, интересы которого в суде будут представлять также двое юристов по уголовному праву из роттердамской фирмы.

Они заявили изданию Advocatenblad, что дело насчитывает примерно 30 тысяч страниц, и рассказали, что российский адвокат Кутьина не имеет права действовать от имени подозреваемого в Нидерландах, поэтому она лишь предоставляет информацию для его защиты.

Какой суд будет рассматривать дело?

Часть обвинительного заключения передали в распоряжение судей Окружного суда Гааги, но это не Гаагский трибунал.

Несколько стран требовало назначить именно международный трибунал, но в Совете Безопасности ООН эту инициативу заблокировала Россия. Процесс решили провести в Окружном суде Гааги.

Из-за того, что внимание голландского общества и мирового сообщества к этому судебному процессу большое, организаторы решили перенести суд в комплекс, в котором расположена юридическая компания в городе Бадхуведорп.



Здание, в котором состоится суд по MH17 / фото: EPA

Суд будет открытым?

Да, и следить за слушаниями можно будет онлайн на этом сайте.

Для родственников жертв катастрофы также предусмотрены места в конференц-центре в городе Ньивегейн, откуда они смогут следить за трансляцией.

Как долго продлится суд?

Прогнозируют, что процесс продлится больше года.

Суд зарезервировал для судебного разбирательства 25 недель на такие даты:

9–13 марта 2020 года;

23–27 марта 2020 года;

8 июня – 3 июля 2020 года;

31 августа – 13 ноября 2020 года;

1 февраля – 26 марта 2021 года.

Не помешает ли коронавирус проведению судебного процесса?

6 марта появилась информация, что в Нидерландах из-за коронавируса умер мужчина.

Официальные лица страны предостерегают людей с симптомами этой болезни, которые недавно путешествовали в районы распространения коронавируса, чтобы они не присутствовали на слушаниях по делу об авиакатастрофе MH17.

От других требуют соблюдения обычных мер безопасности (чаще мыть руки, кашлять и чихать в локоть, использовать бумажные салфетки), а также отмечают, что Окружной суд Гааги предоставит диспенсеры с дезинфицирующим средством для рук и дополнительные средства для перил, дверных защелок, туалетов и тому подобное.

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В случае дальнейшего распространения вируса план по слушаниям в юридическом комплексе может быть пересмотрен и дело будут слушать в других местах. По этому вопросу Окружной суд Гааги будет поддерживать связь с Национальным институтом общественного здоровья и окружающей среды.

Как это было

Летом 2014 года война, разожженая пророссийскими силами на Донбассе, только начала набирать обороты. 14 июня над Луганском был сбит военно-транспортный украинский самолет ИЛ-76, погибли 40 военных и 9 членов экипажа.

Через месяц – 17 июля, неподалеку от Донецка, российские боевики и сепаратисты стреляют в еще один самолет, который они считали военным. Тогдашний "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) успел даже порадоваться успешной атаке.

"В районе Тореза только что сбили самолет АН-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же – не летать в "нашем небе". Птичка упала за терриконом, мирные люди не пострадали", – написал Гиркин.



Пост террориста Игоря Гиркина в сети ВКонтакте / скриншот

Но впоследствии этот пост был удален, ведь на самом деле боевики сбили гражданский самолет, на борту которого летели граждане разных стран, среди них было немало детей. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

На борту Boeing 777, рейс MH17 компании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, было 298 человек – граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии. Большинство погибших – 195 – были гражданами Нидерландов.

Прошло шесть лет и наконец в Нидерландах объявили о начале судебного процесса, который будет рассматривать факты относительно этого преступления. Расследовала катастрофу международная следственная группа (далее – Группа), в которую входят представители Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины.

28 сентября 2016 года Группа объявила промежуточные итоги расследования, согласно выводам экспертов, самолет был сбит ракетой серии 9М38 из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который в июле 2014 года прибыл из России. После катастрофы MH17 "Бук" снова отвезли на территорию РФ.

Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. 24 мая 2018 года следователи заявили о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. Группа воссоздала маршрут, по которому перевозили установку.