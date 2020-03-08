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      Під посольством РФ родичі загиблих в катастрофі МН17 влаштували акцію протесту

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      Під посольство РФ принесли 298 білих стільців / hromadske.ua

      Біля російського посольства у Нідерландах провели традиційний мовчазний протест. Рідні загиблих в катастрофі збитого малазійського Boeing рейсу МН17 принесли туди 298 білих стільців.

      Кожен зі стільців означає загиблого в авіакатастрофі. Поруч із ними поставили банер "Людяність вища за політику" і "Ми лише хочемо правди". Репортаж із місця події опублікувало hromadske.ua.

      Радимо прочитати Розслідування катастрофи MH17: відомі деталі судового засідання

      Рідні загиблих вже не вперше пікетують дипустанову Росії. Однак в інтерв'ю виданню дехто із них висловлює сумнів, що найближчим часом справжні винуватці будуть покарані. Зокрема, через те, що тоді доведеться визнати військову присутність армії РФ на Донбасі.

      Може колись, коли влада в Росії зміниться, вони щось визнають. Але не схоже, що це станеться скоро: вони не зробили цього за 5 років, тому я не бачу, чому це має раптом змінитися,
      – наголосив Джон. 

      Син Джона з Джек О'Браєн з Австралії лише закінчив університет, відкрив власний бізнес і просто поїхав подорожувати Європою. Він сів на фатальний рейс МН17 Нідерланди – Куала-Лумпур і загинув.


      Джек О'Браєн просто подорожував Європою  / Фото hromadske.ua

      Важливо! У понеділок, 9 березня, в Нідерландах стартує судовий процес у справі про збиття росіянами літака рейсу MH17.

      Акція протесту під посольством РФ у Гаазі

      Що відомо про суд у справі МН17? Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.


      Головна інформація про збиття літака MH17 / інфографіка 24 каналу

      Кого підозрюють у справі збиття MH17:

      • Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
      • Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".
      • Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: MH17 Війна на Донбасі Новини України авіація Нідерланди Суд Україна – Росія Україна – Росія Новини політики
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