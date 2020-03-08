Под посольством РФ родственники погибших в катастрофе МН17 устроили акцию протеста

У российского посольства в Нидерландах провели традиционный молчаливый протест. Родные погибших в катастрофе сбитого малазийского Boeing принесли туда 298 белых стульев.

Каждый из стульев означает погибшего в авиакатастрофе. Рядом с ними поставили баннер "Человечность выше политики" и "Мы только хотим правды". Репортаж с места события опубликовало hromadske.ua.

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Родные погибших уже не впервые пикетируют дипучреждение России. Однако, в интервью изданию некоторые из них выражают сомнение, что в ближайшее время настоящие виновники будут наказаны. В частности, потому, что тогда придется признать военное присутствие армии РФ на Донбассе.

Может когда-то, когда власть в России изменится, они что-то признают. Но не похоже, что это произойдет скоро: они не сделали этого за 5 лет, поэтому я не вижу, почему это должно вдруг измениться,

– подчеркнул Джон.

Сын Джона Джек О'Брайен из Австралии только закончил университет, открыл собственный бизнес и просто поехал путешествовать по Европе. Он сел на роковой рейс МН17 "Нидерланды – Куала-Лумпур" и погиб.



Джек О'Брайен просто путешествовал по Европе / фото: hromadske.ua

Важно! В понедельник, 9 марта, в Нидерландах стартует судебный процесс по делу о поражении россиянами самолета рейса MH17 ракетой.

Акция протеста под посольством РФ в Гааге

Что известно о суде по делу МН17?

Судебные заседания по Нидерландах начнутся 9 марта. Рассматривать дело первых 4 подозреваемых в катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.

Главная О сбивания самолета MH17 / инфографика 24 канала

Кого подозревают в деле о катастрофе MH17: