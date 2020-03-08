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      Под посольством РФ родственники погибших в катастрофе МН17 устроили акцию протеста

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      У российского посольства в Нидерландах провели традиционный молчаливый протест. Родные погибших в катастрофе сбитого малазийского Boeing принесли туда 298 белых стульев.

      Каждый из стульев означает погибшего в авиакатастрофе. Рядом с ними поставили баннер "Человечность выше политики" и "Мы только хотим правды". Репортаж с места события опубликовало hromadske.ua.

      Советуем прочитать Расследование катастрофы MH17: известны детали судебного заседания

      Родные погибших уже не впервые пикетируют дипучреждение России. Однако, в интервью изданию некоторые из них выражают сомнение, что в ближайшее время настоящие виновники будут наказаны. В частности, потому, что тогда придется признать военное присутствие армии РФ на Донбассе.

      Может когда-то, когда власть в России изменится, они что-то признают. Но не похоже, что это произойдет скоро: они не сделали этого за 5 лет, поэтому я не вижу, почему это должно вдруг измениться,
      – подчеркнул Джон.

      Сын Джона Джек О'Брайен из Австралии только закончил университет, открыл собственный бизнес и просто поехал путешествовать по Европе. Он сел на роковой рейс МН17 "Нидерланды – Куала-Лумпур" и погиб.


      Джек О'Брайен просто путешествовал по Европе  / фото: hromadske.ua

      Важно! В понедельник, 9 марта, в Нидерландах стартует судебный процесс по делу о поражении россиянами самолета рейса MH17 ракетой.

      Акция протеста под посольством РФ в Гааге

      Что известно о суде по делу МН17?
      Судебные заседания по Нидерландах начнутся 9 марта. Рассматривать дело первых 4 подозреваемых в катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.

      Главная О сбивания самолета MH17 / инфографика 24 канала

      Кого подозревают в деле о катастрофе MH17:

      • Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
      • Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
      • Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.
      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины MH17 Война на Донбассе авиация Нидерланды Суд Украина – Россия Украина – Россия Новости политики
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