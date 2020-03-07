Розслідування катастрофи MH17: відомі деталі судового засідання

У Гаазі 9 березня відбудеться судовий процес у справі про катастрофу літака MH17 на Донбасі у 2014 році. Наразі невідомо, скільки свідків планують заслухати та чи будуть вони анонімними. На акредитацію для висвітлення судового процесу подалися понад 400 представників медіа.

Деталі суду щодо катастрофи на Донбасі малайзійського Boeing-777 повідомила відповідальна за роботу зі ЗМІ під час процесу суддя Йоланде Вейннобел, пише Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про свідків на суді

Наразі не відомо, як багато свідків заслухають під час розгляду справи.

Нам відомо, що є певна кількість анонімних свідків. Але скільки їх – ми не знаємо,

– заявила Вейннобел.

За її словами, якщо ці свідки даватимуть свідчення, і вони перебувають під захистом, бажаючи залишатися анонімними, то їх опитає суддя, який веде слідство. "Це суддя, який відповідальний за розслідування до того, як справа надійде до суду", – пояснила суддя.

Вейннобел зазначила, що саме від рішення суду залежатиме, чи свідок матиме статус анонімного. Суддя може вирішити, що ні прокуратура, ні захист не зможуть бути присутніми під час опитування такого свідка. Судді теж не буде відомо, ким є свідок.

Важливо! У справі про катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом фігурують щонайменше 13 свідків. Нідерландська прокуратура з міркувань безпеки вирішила засекретити їхні особистості.

Про акредитацію журналістів

У залі суду зарезервовано 25 місць для родичів, ще 15 – для преси, а також один ряд – для родичів. Крім того, в цьому залі є публічна трибуна – там перебуватимуть міжнародні спостерігачі, яких вже зареєстровано 65. За словами судді Вейннобел, загалом у судовій залі буде понад 100 людей.

Для висвітлення судового процесу у справі про збитий у 2014 році літак на акредитацію подалися 400 журналістів. Вони зможуть перебувати в інших залах, поряд з головним.

Що відомо про суд у справі МН17? Судові засідання у Нідерландах розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших 4 підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.

Кого підозрюють у справі збиття MH17:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР". Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків. Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР".

("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ ДНР". Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

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Основне про катастрофу літака MH17

Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.

Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області.

Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Катастрофа MH17 у цифрах/ інфографіка 24 каналу