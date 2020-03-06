Катастрофа МН17: як Росія саботувала розслідування

Кремль, аби уникнути відповідальності за збиття рейсу МН17, виправляв сторінки у Вікіпедії, стежив за нідерландськими та малайзійськими слідчими та розповсюджував дезінформацію в соцмережах. Про те, на що готовий Кремль, аби уникнути відповідальності за смерть майже 300 людей – читайте у матеріалі 24 каналу.

Слідство стосовно збиття Boeing малазійських авіаліній тривало шість років. В Гаазі 9 березня почнеться перше засідання у цій справі.

Цікаво Нідерланди у 2014 році планували надіслати військових на місце катастрофи MH17

Нідерландські журналісти з видання de Volkskrant з'ясували, що відразу після збиття Boeing росіяни почали масштабну кампанію з приховування фактів.

У перші три дні після катастрофи з однієї будівлі у Санкт-Петербурзі молоді росіяни розмістили у мережі понад 100 тисяч твітів про МН17, аби обвинуватити Україну. Російські солдати почали видаляти свої пости у фейсбуку та повідомлення у твіттері,

– повідомили у нідерландському виданні de Volkskrant.

Вони навіть виправили сторінку у Вікіпедії, присвячену "БУКу" – зменшили радіус дії ракети з 10 до 7 кілометрів. Як встановили слідчі, всі виправлення робили з комп'ютера, який має кремлівську IP-адресу.

За кілька днів до цього, один із нідерландських слідчих отримав електронного листа начебто від колеги. Той просив його перереєструватися в мережі. Пізніше з'ясувалося, що це був фішинг-лист, з допомогою якого російська хакерська група Fancy Bear намагалася проникнути в мережу нідерландської Ради з розслідувань.

Що таке фішинг? Це схема, за допомогою якої хакери змушують користувачів передавати конфіденційну інформацію. Вона зазвичай передбачає надсилання спаму. На перший погляд він нібито походить із довіреного джерела, наприклад із банку.



Щоб не стати жертвою фішингу, будьте обережні, коли отримуєте електронний лист із запитом особистої інформації.

Аби нашкодити слідству росіяни навіть залучили ГРУ. За словами нідерландського видання, до російської групи слідчих приєдналися дві людини – Захар Омаров та Михайло Круш. Обидва раніше працювали в ГРУ і зберегли там контакти.



Захар Омаров

Щойно про це дізналися у військовій розвідці Нідерландів, за ними встановили спостереження. З'ясувалося, що обидва намагалися тиснути на малазійських слідчих, аби підірвати розслідування.

Нам шкода, адже від самого початку розслідування отримало політичне забарвлення і було спрямоване на те, аби обвинуватити Росію,

– зазначив прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад.

Міжнародна група слідчих зібрала достатньо доказів того, що "БУК", з якого збили малайзійський Boeing, завезли з Ростовської області. Вони навіть встановили щонайменше 4 причетні особи до його транспортування в Україну.

Кого підозрюють у справі про збиття MH17?►Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

►Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

►Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР".

►Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

Тому суд в Гаазі – це перший сигнал для Кремля, що за свої злочини доведеться відповісти.

Що потрібно знати про катастрофу MH17:

Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.

Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

На борту були 298 людей, загинули всі.

У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.

російського виробництва. Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність

За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.



Катастрофа MH17 у цифрах/ Інфографіка 24 каналу