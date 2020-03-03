Нідерланди у 2014 році планували надіслати військових на місце катастрофи MH17

Збройні сили Нідерландів у 2014 році були готові скерувати тисячу солдатів для охорони місця падіння літака рейсу МН17 на Донбасі. Військову операцію скасували, бо бойовики погодилися на співпрацю щодо репатріації загиблих.

Австралія також була готова відправити своїх військових на місце аварії. Про це повідомляє De Telegraaf.

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Про те, що Нідерланди розглядали можливість проведення військової операції на Сході України повідомив генерал-лейтенант Нідерландів Мартін Війнен.

У планах було надіслати 1 тисячу нідерландських військових, які б заїхали на цю територію з легкою зброєю та тим, що вміщується у їхні рюкзаки,

– заявив Війнен.

Відповідно до плану, нідерландські військові впродовж кількох днів мали охороняти місце катастрофи. А також допомагати рятувальникам та правоохоронцям шукати тіла загиблих.

Однак військову операцію скасували, бо бойовики, які контролювали територію, погодилися співпрацювати з Нідерландами щодо репатріації загиблих. Згодом нідерландська влада таки надіслала на місце катастрофи для пошуку загиблих 40 неозброєних поліцейських.

Зверніть увагу! 24 лютого генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке заявив, що у Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing рейсу МН17. Після цього стало відомо, що прокуратура Нідерландів з міркувань безпеки засекретила особи свідків. Адже принаймні один із 13 очевидців бачив, як ракету з російського "Бука" випустили по малайзійському пасажирському авіалайнеру.

Основне про катастрофу літака MH17