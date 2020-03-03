Нідерланди у 2014 році планували надіслати військових на місце катастрофи MH17
Збройні сили Нідерландів у 2014 році були готові скерувати тисячу солдатів для охорони місця падіння літака рейсу МН17 на Донбасі. Військову операцію скасували, бо бойовики погодилися на співпрацю щодо репатріації загиблих.
Австралія також була готова відправити своїх військових на місце аварії. Про це повідомляє De Telegraaf.
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Про те, що Нідерланди розглядали можливість проведення військової операції на Сході України повідомив генерал-лейтенант Нідерландів Мартін Війнен.
У планах було надіслати 1 тисячу нідерландських військових, які б заїхали на цю територію з легкою зброєю та тим, що вміщується у їхні рюкзаки,
– заявив Війнен.
Відповідно до плану, нідерландські військові впродовж кількох днів мали охороняти місце катастрофи. А також допомагати рятувальникам та правоохоронцям шукати тіла загиблих.
Однак військову операцію скасували, бо бойовики, які контролювали територію, погодилися співпрацювати з Нідерландами щодо репатріації загиблих. Згодом нідерландська влада таки надіслала на місце катастрофи для пошуку загиблих 40 неозброєних поліцейських.
Зверніть увагу! 24 лютого генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке заявив, що у Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing рейсу МН17. Після цього стало відомо, що прокуратура Нідерландів з міркувань безпеки засекретила особи свідків. Адже принаймні один із 13 очевидців бачив, як ракету з російського "Бука" випустили по малайзійському пасажирському авіалайнеру.
Основне про катастрофу літака MH17
- Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
- Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.
- У справі про збиття MH17 підозрюють таких людей: Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР"; Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків; Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР"; Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.