Катастрофа MH17: прокуратура Нідерландів засекретила особи свідків

Відомо, що у справі про катастрофу рейсу MH17 у небі над Донбасом фігурують щонайменше 13 свідків. Нідерландська прокуратура з міркувань безпеки збереже у таємниці їхні особистості. Річ у тім, що принаймні один із них бачив, як ракету з російського "Бука" випустили по малайзійському пасажирському авіалайнеру.

Як повідомляє видання NOS, згідно з документами прокуратури Нідерландів, здоров'я та життя свідків наражаються на "значний ризик".

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Водночас клопотання про засекречування особи ще одного свідка слідчий суддя відхилив. Своє рішення він аргументував неможливістю гарантувати анонімність цього свідка. Проте водночас визнав, що той відчуває загрозу через свої покази.

Також видання стверджує, що чотирьом підозрюваним у катастрофі рейсу МН17 направили офіційні звинувачення ще 2 жовтня 2019 року на їхні адреси. Останні були у розпорядженні судових органів. Щоправда, невідомо, чи дійсно проживають підозрювані за вказаними адресами.

Судовий процес має розпочатися 9 березня.

Що відомо про свідків справи про катастрофа MH17 у небі над Донбасом

24 лютого генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке заявив, що у Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети, якою збили малайзійський Boeing рейсу МН17. Щоправда, невідомо, це одна людина, чи кілька. На уточнювальне питання, скільки саме свідків, чи їх більше одного, Вестербеке зауважив: "Я сказав, що у мене є очевидець, я не сказав, скільки їх".

Також він наголосив, що не має сумніву в тому, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого збили літак, походить із 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ.

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Кого підозрюють у справі про збиття MH17:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР". Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків. Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР".

("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР". Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

Катастрофа MH17: основне

Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.

Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

На борту були 298 людей, загинули всі.

У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.

російського виробництва. Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність

За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.



Катастрофа MH17 у цифрах/ Інфографіка 24 каналу