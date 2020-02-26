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      Катастрофа MH17: прокуратура Нидерландов засекретили личности свидетелей

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      Дело MH17: прокуратура Нидерландов засекретили 13 свидетелей из-за угрозы их жизни / Фото из открытых источников

      Известно, что по делу о катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом фигурируют не менее 13 свидетелей. Нидерландская прокуратура по соображениям безопасности сохранит в тайне их личности. Дело в том, что по крайней мере один из них видел, как ракету с российской "Бука" выпустили по малайзийскому пассажирскому авиалайнеру.

      Как сообщает издание NOS, согласно документам прокуратуры Нидерландов, здоровья и жизни свидетелей подвергаются "значительному риску".

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      В то же время ходатайство о засекречивании лица еще одного свидетеля следственный судья отклонил . Свое решение он аргументировал невозможностью гарантировать анонимность этого свидетеля. Однако в то же время признал, что тот подвергается угрозе из-за своих показаний.

      Также издание утверждает, что четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17 направили официальные обвинения еще 2 октября 2019 на их адреса. Последние были в распоряжении судебных органов. Правда, неизвестно, действительно ли проживают подозреваемые по указанным адресам.

      Судебный процесс должен начаться 9 марта.

      Что известно о свидетелях дела о катастрофе MH17 в небе над Донбассом

      24 февраля генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты, которой сбили малазийский Boeing рейса МН17. Правда, неизвестно, это один человек или несколько. На уточняющий вопрос, сколько именно свидетелей или их больше одного, Вестербеке заметил: "Я сказал, что у меня есть очевидец, я не сказал, сколько их".

      Также он отметил, что не сомневается в том, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, происходит из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ.

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      Кого подозревают в деле о сбитии MH17:

      • Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
      • Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.
      • Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
      • Леонид Харченко ( "Крот") - вместе с Пулатова сопровождал "Бук" в Снежное.

      Катастрофа MH17: основное

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines сбили 17 июля 2014 года у Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность
      • По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбития пассажирского самолета.


      Катастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Теги: Нидерланды Украина – Россия Война на Донбассе Расследования MH17 Новости Украины
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