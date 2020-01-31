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      Российские СМИ сообщили о смерти Цемаха, но быстро удалили информацию

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      Российские СМИ сообщили о смерти Цемаха, а потом передумали / AFP

      Российский пропагандистский ресурс RT опубликовал новость об убийстве фигуранта расследования катастрофы малазийского лайнера МН-17 на Донбассе Владимира Цемаха. Однако доступной информация оставалась недолго.

      Новость удалили уже через 5 минут после публикации. Однако остались скриншоты переписки якобы родственников Цемаха.

      К теме: Европейский суд разрешил экстрадицию Цемаха в Нидерланды

      Публикация о смерти боевика появилась на сайте RT, но через некоторое время была удалена. Так, СМИ опубликовали скриншоты якобы переписки родственников Цемаха.

      Російські ЗМІ повідомили про вбивство Цемаха
      Скриншот якобы переписки родственников Цемаха

      Из переписки следует, что Цемах якобы поехал в Москву по делам 26 января 2020 года, после чего связь с ним была потеряна.

      Важно! На самом деле сейчас нет точной информации о том, где сейчас находится Владимир Цемах. Скорее всего, он находится на оккупированном Донбассе после обмена.

      В Украине Цемах объявили в розыск. В то же время Нидерландские следователи обвинили Россию в том, что она не выполняет международных обязательств. Там отмечают: в России сознательно позволили  Владимиру Цемаху выехать из страны, чтобы не выдавать его следствию.

      Что известно о Владимире Цемахе

      • Он – главный свидетель, а также подозреваемый по делу о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июля 2014 года зафиксировали передвижение российского БУКа, с которого сбили MH17.

      Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", с которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "нечто".

      • Однако Россия внесла его к списки на обмен пленными, который состоялся в начале сентября 2019 года. Чтобы не сорвать обмен и вернуть домой 35 украинцев, украинская власть согласилась на выдачу Цемаха.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России СМИ Владимир Цемах MH17
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