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      Російські ЗМІ повідомили про смерть Цемаха, але швидко видалили інформацію

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      Російські ЗМІ повідомили про смерть Цемаха, а потм передумали / AFP

      Російський пропагандистський ресурс RT опублікував новину про вбивство фігуранта розслідування катастрофи малазійського лайнера МН-17 на Донбасі Володимира Цемаха. Однак доступною інформація залишалась недовго.

      Новину видалили вже через 5 хвилин після публікації. Однак залишились скріншоти листування нібито родичів Цемаха.

      До етми: Європейський суд дозволив екстрадицію Цемаха в Нідерланди

      Із повідомлень випливає, що Цемах поїхав в Москву по справах 26 січня 2020 року. Після того із ним ніби втратили зв'язок..

      Так, публікація про смерть бойовика з'явилася на сайті RT, але через деякий час була видалена. Так, ЗМІ опублікувало скріншоти нібито зламаної листування родичів Цемаху.

      Російські ЗМІ повідомили про вбивство Цемаха
      Скріншот нібито розмови Цемаха

      З листування випливає, що Цемах поїхав в Москву по справах 26 січня 2020 року, після чого зв'язок з ним був втрачений. 

      Важливо! Насправді зараз немає точної інформації про те, де зараз перебуває Володимир Цемах. Найімовірніше, він перебуває на окупованому Донбасі після обміну

      В Україні Цемаха оголосили у розшук. Водночас Нідерландські слідчі звинуватили Росію у тому, що вона не виконує міжнародних зобов'язань. Там наголошують: у Росії свідомо дозволили Володимиру Цемаху виїхати з країни, щоб не видавати його слідству.

      Що відомо про Володимира Цемаха

      • Він – головний свідок, а також підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного.Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.

      Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17. Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".

      • Однак Росія внесла йогодо списку на обмін полоненими, що відбувся на початку вересня 2019 року. Аби не зірвати обмін та повернути додому 35 українців, українська влада погодилася на видачу Цемаха.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики MH17 Володимир Цемах Новини Росії ЗМІ
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