Нидерланды в 2014 году планировали направить военных на место катастрофы MH17

Вооруженные силы Нидерландов в 2014 году были готовы направить тысячи солдат для охраны места падения самолета рейса МН17 на Донбассе. Военную операцию отменили, потому что боевики согласились на сотрудничество по репатриации погибших.

Австралия также была готова отправить своих военных на место аварии. Об этом сообщает De Telegraaf.

Читайте также: Бук, тополь, ясень: в МИД России крайне цинично отреагировали на появление свидетеля в деле сбитого MH17

О том, что Нидерланды рассматривали возможность проведения военной операции на Востоке Украины сообщил генерал-лейтенант Нидерландов Мартин Вийнен.

В планах было отправить 1 тысячу нидерландских военных, которые бы заехали на эту территорию с легким оружием и тем, что вмещается в их рюкзаки,

– заявил Вийнен.

Согласно плану, нидерландские военные в течение нескольких дней должны были охранять место катастрофы. А также помогать спасателям и правоохранителям искать тела погибших.

Однако военную операцию отменили, потому что боевики, которые контролировали территорию, согласились сотрудничать с Нидерландами по репатриации погибших. Впоследствии нидерландская власть таки направила на место катастрофы для поиска погибших 40 невооруженных полицейских.

Обратите внимание! 24 февраля генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты, которой сбили малайзийский Boeing рейса МН17. После этого стало известно, что прокуратура Нидерландов по соображениям безопасности засекретила личности свидетелей. Ведь по крайней мере один из 13 очевидцев видел, как ракету с российского "Бука" выпустили по малайзийскому пассажирскому авиалайнеру.

Главное о крушении самолета MH17