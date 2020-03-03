Нидерланды в 2014 году планировали направить военных на место катастрофы MH17
Вооруженные силы Нидерландов в 2014 году были готовы направить тысячи солдат для охраны места падения самолета рейса МН17 на Донбассе. Военную операцию отменили, потому что боевики согласились на сотрудничество по репатриации погибших.
Австралия также была готова отправить своих военных на место аварии. Об этом сообщает De Telegraaf.
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О том, что Нидерланды рассматривали возможность проведения военной операции на Востоке Украины сообщил генерал-лейтенант Нидерландов Мартин Вийнен.
В планах было отправить 1 тысячу нидерландских военных, которые бы заехали на эту территорию с легким оружием и тем, что вмещается в их рюкзаки,
– заявил Вийнен.
Согласно плану, нидерландские военные в течение нескольких дней должны были охранять место катастрофы. А также помогать спасателям и правоохранителям искать тела погибших.
Однако военную операцию отменили, потому что боевики, которые контролировали территорию, согласились сотрудничать с Нидерландами по репатриации погибших. Впоследствии нидерландская власть таки направила на место катастрофы для поиска погибших 40 невооруженных полицейских.
Обратите внимание! 24 февраля генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что у Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты, которой сбили малайзийский Boeing рейса МН17. После этого стало известно, что прокуратура Нидерландов по соображениям безопасности засекретила личности свидетелей. Ведь по крайней мере один из 13 очевидцев видел, как ракету с российского "Бука" выпустили по малайзийскому пассажирскому авиалайнеру.
Главное о крушении самолета MH17
- Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку от Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
- Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.
- В деле о сбитии MH17 подозревают таких людей: Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР"; Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, который возглавлял "военную разведку" боевиков; Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ "ДНР"; Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" до Снежного.