Катастрофа МН17: как Россия саботировала расследование

Кремль, чтобы избежать ответственности за сбитие рейса МН17, исправлял страницы в Википедии, следил за нидерландскими и малазийскими следователями и распространял дезинформацию в соцсетях. О том, на что готов Кремль, чтобы избежать ответственности за смерть почти 300 человек – читайте в материале 24 канала.

Следствие по сбитию Boeing Малазийских авиалиний длилось шесть лет. В Гааге 9 марта начнется первое заседание по этому делу.

Интересно Нидерланды в 2014 году планировали направить военных на место катастрофы MH17

Нидерландские журналисты из издания de Volkskrant выяснили, что сразу после сбития Boeing россияне начали масштабную кампанию по сокрытию фактов.

В первые три дня после катастрофы из одного здания в Санкт-Петербурге молодые россияне разместили в сети более 100 тысяч твитов о МН17, чтобы обвинить Украину. Российские солдаты начали удалять свои посты в фейсбуке и сообщения в твиттере,

– сообщили в нидерландском издании de Volkskrant.

Они даже исправили страницу в Википедии, посвященную "Буку" – уменьшили радиус действия ракеты с 10 до 7 километров. Как установили следователи, все исправления делали с компьютера, который имеет кремлевскую IP-адрес.

За несколько дней до этого, один из нидерландских следователей получил электронное письмо якобы от коллеги. Тот просил его перерегистрироваться в сети. Позже выяснилось, что это было фишинг-письмо, с помощью которого российская хакерская группа Fancy Bear пыталась проникнуть в сеть нидерландского Совета расследований.

Что такое фишинг?

Это схема, с помощью которой хакеры заставляют пользователей передавать конфиденциальную информацию. Она обычно предполагает отправку спама. На первый взгляд он якобы происходит из доверенного источника, например из банка.



Чтобы не стать жертвой фишинга, будьте осторожны, когда получаете электронное письмо с запросом личной информации.

Чтобы навредить следствию россияне даже привлекли ГРУ. По словам нидерландского издания, к российской группы следователей присоединились два человека – Захар Омаров и Михаил Круш. Оба ранее работали в ГРУ и сохранили там контакты.



Захар Омаров

Как только об этом узнали в военной разведке Нидерландов, за ними установили наблюдение. Выяснилось, что оба пытались давить на малазийских следователей, чтобы подорвать расследование.

Нам жаль, ведь с самого начала расследование получило политическую окраску и было направлено на то, чтобы обвинить Россию,

– отметил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Международная группа следователей собрала достаточно доказательств того, что "БУК", из которого сбили малайзийский Boeing, завезли из Ростовской области. Они даже установили по меньшей мере 4 причастных лица к его транспортировке в Украину.

Кого подозревают в деле о сбитии MH17?

►Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

►Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.

►Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ "ДНР".

►Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.

Поэтому суд в Гааге – это первый сигнал для Кремля, что за свои преступления придется ответить.

Что нужно знать о катастрофе MH17:

Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию.

На борту было 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отрицает свою причастность

По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбития пассажирского самолета.

Катастрофа MH17 в цифрах/ Инфографика 24 канала