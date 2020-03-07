У МЗС вважають суд у справі МН17 першим кроком до встановлення справедливості
Міністерство закордонних справ зробило заяву щодо початку суду у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака рейсу MH17. У відомстві це вважають першим кроком у встановленні справедливості.
Свою реакцію на початок судових засідань суду в Гаазі 9 березня опублікувала пресслужба МЗС України.
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Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних до загибелі 298 невинних людей,
– йдеться в повідомленні.
Нідерландські прокурори представлятимуть позицію обвинувачення у цій справі. Вони використовуватимуть матеріали спільної слідчої групи, до якої входили представники правоохоронних органів Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.
"Нідерландська судова система є ефективною, незалежною, та має підтверджену практикою бездоганну репутацію", – додали у відомстві. Тому Україна погодилася передати відповідні кримінальні провадження Нідерландам. Адже саме ця країна найбільше постраждала внаслідок збиття літака.
У МЗС також зазначили, що Україна продовжує роботу з притягнення Росії до міжнародної відповідальності Росії.
Що відомо про суд у справі МН17? Судові засідання Окружного суду Гааги розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.
Кого підозрюють у справі про збиття MH17:
- Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".
- Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.
- Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР".
- Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.
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Основне про катастрофу літака MH17
- Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року виконував рейс Амстердам – Куала-Лумпур, коли його збили на Донбасі неподалік Сніжного. На борту літака перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.
- Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.