У МЗС вважають суд у справі МН17 першим кроком до встановлення справедливості

Міністерство закордонних справ зробило заяву щодо початку суду у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака рейсу MH17. У відомстві це вважають першим кроком у встановленні справедливості.

Свою реакцію на початок судових засідань суду в Гаазі 9 березня опублікувала пресслужба МЗС України.

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Віримо, що це перший крок до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних до загибелі 298 невинних людей,

– йдеться в повідомленні.

Нідерландські прокурори представлятимуть позицію обвинувачення у цій справі. Вони використовуватимуть матеріали спільної слідчої групи, до якої входили представники правоохоронних органів Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.

"Нідерландська судова система є ефективною, незалежною, та має підтверджену практикою бездоганну репутацію", – додали у відомстві. Тому Україна погодилася передати відповідні кримінальні провадження Нідерландам. Адже саме ця країна найбільше постраждала внаслідок збиття літака.

У МЗС також зазначили, що Україна продовжує роботу з притягнення Росії до міжнародної відповідальності Росії.

Що відомо про суд у справі МН17? Судові засідання Окружного суду Гааги розпочнуться 9 березня. Розглядатимуть справу перших чотирьох підозрюваних у збитті літака рейсу МН17 у 2014 році. Судове засідання буде відкритим, його транслюватимуть на офіційному сайті суду.

Кого підозрюють у справі про збиття MH17:

Ігор Гіркін ("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР".

("Стрєлок", Стрелков), на час катастрофи – "міністр оборони ДНР". Сергій Дубінський ("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків.

("Хмурий") – генерал-майор російської армії, який очолював "військову розвідку" бойовиків. Олег Пулатов ("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР".

("Гюрза", "Халіф") – керував 2-м відділом "ГРУ "ДНР". Леонід Харченко ("Крот") – разом із Пулатовим супроводжував "Бук" до Сніжного.

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