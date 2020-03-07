В МИД считают суд по делу МН17 первым шагом к установлению справедливости
Министерство иностранных дел сделало заявление о начале суда по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета рейса MH17. В ведомстве считают это первым шагом в установлении справедливости.
Свою реакцию на начало судебных заседаний суда в Гааге 9 марта опубликовала пресс-служба МИД Украины.
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Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных людей,
– говорится в сообщении.
Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения в этом деле. Они будут использовать материалы совместной следственной группы, в которую входили представители правоохранительных органов Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой, и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию", – добавили в ведомстве. Поэтому Украина согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам. Ведь именно эта страна больше всего пострадала в результате сбития самолета.
В МИД также отметили, что Украина продолжает работу по привлечению России к международной ответственности.
Что известно о суде по делу МН17?Судебные заседания Окружного суда Гааги начнутся 9 марта. Будут рассматривать дело четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.
Кого подозревают в деле о сбитии MH17:
- Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
- Сергей Дубинский – ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.
- Олег Пулатов ("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ "ДНР".
- Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.
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Основное о катастрофе самолета MH17
- Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку от Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
- Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.