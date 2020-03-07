В МИД считают суд по делу МН17 первым шагом к установлению справедливости

Министерство иностранных дел сделало заявление о начале суда по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета рейса MH17. В ведомстве считают это первым шагом в установлении справедливости.

Свою реакцию на начало судебных заседаний суда в Гааге 9 марта опубликовала пресс-служба МИД Украины.

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Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных людей,

– говорится в сообщении.

Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения в этом деле. Они будут использовать материалы совместной следственной группы, в которую входили представители правоохранительных органов Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

"Нидерландская судебная система является эффективной, независимой, и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию", – добавили в ведомстве. Поэтому Украина согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам. Ведь именно эта страна больше всего пострадала в результате сбития самолета.

В МИД также отметили, что Украина продолжает работу по привлечению России к международной ответственности.

Что известно о суде по делу МН17?Судебные заседания Окружного суда Гааги начнутся 9 марта. Будут рассматривать дело четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.

Кого подозревают в деле о сбитии MH17:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР". Сергей Дубинский – ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.

– ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков. Олег Пулатов ("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ "ДНР".

("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ "ДНР". Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.

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