11:03
7 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мусульмане против конституции РФ. Терминатор по-российски
      Вєсті Кремля
      20:56, 6 марта
      Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело
      Вєсті.UA
      20:28, 6 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      В МИД считают суд по делу МН17 первым шагом к установлению справедливости

      - Читати новину українською

      Министерство иностранных дел сделало заявление о начале суда по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета рейса MH17. В ведомстве считают это первым шагом в установлении справедливости.

      Свою реакцию на начало судебных заседаний суда в Гааге 9 марта опубликовала пресс-служба МИД Украины.

      Читайте также Нидерланды в 2014 году планировали направить военных на место катастрофы MH17

      Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех причастных к гибели 298 невинных людей,
      – говорится в сообщении.

      Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения в этом деле. Они будут использовать материалы совместной следственной группы, в которую входили представители правоохранительных органов Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.

      "Нидерландская судебная система является эффективной, независимой, и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию", – добавили в ведомстве. Поэтому Украина согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам. Ведь именно эта страна больше всего пострадала в результате сбития самолета.

      В МИД также отметили, что Украина продолжает работу по привлечению России к международной ответственности.

      Что известно о суде по делу МН17?Судебные заседания Окружного суда Гааги начнутся 9 марта. Будут рассматривать дело четырех подозреваемых в сбитии самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.

      Кого подозревают в деле о сбитии MH17:

      • Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
      • Сергей Дубинский – ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.
      • Олег Пулатов ("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ "ДНР".
      • Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.

      Обратите внимание Катастрофа МН17: как Россия саботировала расследование

      Основное о катастрофе самолета MH17

      • Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку от Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
      • Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.
      Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России МИД Украины Пророссийские боевики Катастрофа под Донецком Катастрофа авиация MH17 Нидерланды Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:03 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      сегодня , 08:40 Самое страшное в коронавируса – не вирус, – миланский учитель обратился к ученикам
      Борис Немировський
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      сегодня , 08:01 Пенсионный фонд могут ликвидировать: что будет с пенсиями
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук