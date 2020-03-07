Расследование катастрофы MH17: известны детали судебного заседания

В Гааге 9 марта состоится судебный процесс по делу о крушении самолета MH17 на Донбассе в 2014 году. Пока неизвестно, сколько свидетелей планируют заслушать и будут ли они анонимными. На аккредитацию для освещения судебного процесса подались более 400 представителей медиа.

Детали суда по катастрофе на Донбассе малайзийского Boeing-777 сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса судья Йоланде Вейннобел, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также В МИД считают суд по делу МН17 первым шагом к установлению справедливости

Что известно о свидетелях на суде

Пока не известно, как много свидетелей заслушают при рассмотрении дела.

Нам известно, что есть определенное количество анонимных свидетелей. Но сколько их – мы не знаем,

– заявила Вейннобел.

По ее словам, если эти свидетели будут давать показания, и они находятся под защитой, желая оставаться анонимными, то их опросит судья, который ведет следствие. "Это судья, ответственный за расследование до того, как дело поступит в суд", – пояснила судья.

Вейннобел отметила, что именно от решения суда будет зависеть, или свидетель будет иметь статус анонимного. Судья может решить, что ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время такого допроса свидетеля. Судье тоже не будет известно, кем является свидетель.

Важно! В деле о катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом фигурируют по меньшей мере 13 свидетелей. Нидерландская прокуратура из соображений безопасности решила засекретить их личности.

Об аккредитации журналистов

В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 – для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65. По словам судьи Вейннобел, всего в зале будет более 100 человек.

Для освещения судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году самолете на аккредитацию отправились 400 журналистов. Они смогут находиться в залах рядом с главным.

Что известно о суде по делу МН17?Судебные заседания в Нидерландах начнутся 9 марта. Будут рассматривать дело первых 4 подозреваемых в сбитии самолета рейса МН17 в 2014 году. Судебное заседание будет открытым, его будут транслировать на официальном сайте суда.

Кого подозревают в деле сбития MH17:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР". Сергей Дубинский – "Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков.

– "Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлявший "военную разведку" боевиков. Олег Пулатов ("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".

("Гюрза"," Халиф") – руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР". Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" к Снежному.

Обратите внимание Катастрофа МН17: как Россия саботировала расследование

Основное о крушении самолета MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур, когда его сбили на Донбассе неподалеку от Снежного. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области.

Российская власть традиционно отрицает причастность своих структур к трагедии.



Катастрофа MH17 в цифрах / инфографика 24 канала