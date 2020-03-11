Путін дав дозвіл на використання "Бука", який збив літак над Донбасом, – адвокат у справі МН17

Установка "Бук", з якої було збито літак рейсу МН17 у небі над Донбасом, не могла покинути територію Росії без дозволу її високопосадовців. Через це на суді у Нідерландах має пролунати ім’я президента РФ Володимира Путіна і наближених до нього осіб.

Таку думку в інтерв’ю DW висловив адвокат Джеррі Скіннер, який захищає інтереси 40 сімей родичів жертв авіакатастрофи.

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За словами Джеррі Скіннера, така потужна і високотехнологічна зброя не могла залишити територію Російської Федерації, якби це не було би санкціоновано на найвищому рівні.

Все сталося саме так, як це сталося. Саме тому, що пан Путін дав на це дозвіл. Про це можна говорити із упевненістю,

– додав він.

Зауважимо, що Джеррі Скіннер подав від імені 40 сімей родичів жертв позов до Європейського суду з прав людини проти Росії та її президента Володимира Путіна. Потерпілі вимагають 330 мільйонів доларів компенсації від Російської Федерації.

Адвокат Джеррі Скіннер відомий тим, що свого часу домігся виплати урядом Лівії компенсації за підрив літака у небі над шотландським Локербі.

Судовий процес у Нідерландах розпочався 9 березня і триватиме протягом року. Наразі у збитті Boeing підозрюють 4 осіб – 3 росіян і 1 громадянина України. Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Жоден з них не прийшов на розгляд справи 9 березня. Водночас українська сторона припускає, що у справі з'являться нові підозрювані.

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу