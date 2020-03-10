Справа MH17: поруч з "Буком" могли бути співробітники ФСБ

Гаазький окружний суд розпочав слухання справи про збиття Boeing 777 рейсу МН17 над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На слуханнях прокурори заявили, що поруч з установкою "Бук", з якої збили літак, перебували співробітники російських спецслужб, імовірно, ФСБ.

Як зазначили представники прокуратури Нідерландів, таку інформацію їм надав свідок трагедії. Стверджується, що це колишній бойовик "ДНР", пише "Радио Свобода".

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За словами свідка, екіпаж "Бука" говорив "з російським акцентом", а присутні на місці запуску ракети "були задоволені, коли їм сказали, що збито військовий транспортний літак. Однак коли перші люди повернулися з місця аварії, виявилося, що це цивільний борт".

Окрім того, нідерландські прокурори повідомили, що у них є інші свідки, які бачили момент запуску ракети "Бук".

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777. Він належав авіакомпанії Malaysia Airlines та здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На борту перебували 298 пасажирів та членів екіпажу, усі вони загинули.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада заперечує причетність своїх структур до трагедії.

Як просувається розгляд справи: головне

9 березня розпочався судовий процес у Гаазі. Справа наразі складається з 30 тисяч сторінок. Планується, що повний і всебічний розгляд триватиме протягом року.

Наразі у збитті Boeing підозрюють чотирьох осіб – трьох росіян і одного громадянина України. Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

(Стрєлкову); генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Жоден з них не прийшов на розгляд справи 9 березня. Водночас українська сторона припускає, що у справі з'являться нові підозрювані.



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу