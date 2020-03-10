Дело MH17: рядом с "Буком" могли быть сотрудники ФСБ
Гаагский окружной суд начал слушание дела о сбитии Boeing 777 рейса МН17 над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На слушаниях прокуроры заявили, что рядом с установкой "Бук", с которой сбили самолет, находились сотрудники российских спецслужб, вероятно, ФСБ.
Как отметили представители прокуратуры Нидерландов, такую информацию им предоставил свидетель трагедии. Утверждается, что это бывший боевик "ДНР", пишет "Радио Свобода".
Важно Доказательства против обвиняемых 100%, – посол Украины в Нидерландах о суде по делу MH17
По словам свидетеля, экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом", а присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбили военный транспортный самолет. Однако когда первые люди вернулись с места аварии, оказалось, что это гражданский борт".
Кроме того, нидерландские прокуроры сообщили, что у них есть другие свидетели, которые видели момент запуска ракеты "Бук".
Что известно о сбитии МН17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом с ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.
Как продвигается рассмотрение дела: главное
9 марта начался судебный процесс в Гааге. Дело пока состоит из 30 тысяч страниц. Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение будет длиться в течение года.
Сейчас в сбитии Boeing подозревают четырех человек – трех россиян и одного гражданина Украины. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения:
- бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);
- генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
- полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска;
- гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".
Ни один из них не пришел на рассмотрение дела 9 марта. В то же время украинская сторона предполагает, что в деле появятся новые подозреваемые.