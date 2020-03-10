Дело MH17: рядом с "Буком" могли быть сотрудники ФСБ

Гаагский окружной суд начал слушание дела о сбитии Boeing 777 рейса МН17 над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На слушаниях прокуроры заявили, что рядом с установкой "Бук", с которой сбили самолет, находились сотрудники российских спецслужб, вероятно, ФСБ.

Как отметили представители прокуратуры Нидерландов, такую ​​информацию им предоставил свидетель трагедии. Утверждается, что это бывший боевик "ДНР", пишет "Радио Свобода".

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По словам свидетеля, экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом", а присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбили военный транспортный самолет. Однако когда первые люди вернулись с места аварии, оказалось, что это гражданский борт".

Кроме того, нидерландские прокуроры сообщили, что у них есть другие свидетели, которые видели момент запуска ракеты "Бук".

Что известно о сбитии МН17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом с ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777. Он принадлежал авиакомпании Malaysia Airlines и совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. На борту находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.



Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти отрицают причастность своих структур к трагедии.

Как продвигается рассмотрение дела: главное

9 марта начался судебный процесс в Гааге. Дело пока состоит из 30 тысяч страниц. Планируется, что полное и всестороннее рассмотрение будет длиться в течение года.

Сейчас в сбитии Boeing подозревают четырех человек – трех россиян и одного гражданина Украины. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

(Стрелкову); генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска;

(Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Ни один из них не пришел на рассмотрение дела 9 марта. В то же время украинская сторона предполагает, что в деле появятся новые подозреваемые.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала