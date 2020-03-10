Докази проти обвинувачених стовідсоткові, – посол України в Нідерландах про суд у справі MH17

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов заявив, що обвинуваченим у збитті Boeing в 2014 році над Донбасом не вдасться отримати виправдання. Зокрема, через те, що нідерландська поліція провела власне якісне дослідження трагедії.

Нідерландські правоохоронні органи зібрали цілу низку доказів. Вони мають високу оцінку допустимості і скоріш за все, таки будуть висунуті проти обвинувачених. Про це дипломат розповів в інтерв'ю виданню ZN.UA.

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9 березня у Нідерландах, опісля п'яти років після трагедії розпочали розгляд справи про збитий Boeing МН17 над Донбасом. Варто зазначити, що Нідерланди й Австралія офіційно обвинуватили Росію в аварії рейсу MH17. 24 травня 2018 року слідчі заявили про належність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Група відновила маршрут, яким перевозили установку.

10 березня об 11 годині за київським часом засідання у справі МН17 продовжиться.

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Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Головний суддя під час першого засідання зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно: через скайп і Вконтакте, але безуспішно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.



Головне про збиття Boeing МН 17 / Інфографіка 24 каналу