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      Докази проти обвинувачених стовідсоткові, – посол України в Нідерландах про суд у справі MH17

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      Посол України про винуватців у збитті Boeing / slovoidilo.ua

      Надзвичайний і Повноважний Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов заявив, що обвинуваченим у збитті Boeing в 2014 році над Донбасом не вдасться отримати виправдання. Зокрема, через те, що нідерландська поліція провела власне якісне дослідження трагедії.

      Нідерландські правоохоронні органи зібрали цілу низку доказів. Вони мають високу оцінку допустимості і скоріш за все, таки будуть висунуті проти обвинувачених. Про це дипломат розповів в інтерв'ю виданню ZN.UA.

      Важливо Суд про збиття MH17: прокуратура вважає, що метою бойовиків був літак ЗСУ

      9 березня у Нідерландах, опісля п'яти років після трагедії розпочали розгляд справи про збитий Boeing МН17 над Донбасом. Варто зазначити, що Нідерланди й Австралія офіційно обвинуватили Росію в аварії рейсу MH17. 24 травня 2018 року слідчі заявили про належність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську. Група відновила маршрут, яким перевозили установку.

      10 березня об 11 годині за київським часом засідання у справі МН17 продовжиться. 

      Кого зараз підозрюють у збитті літака MH17

      Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

      • генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Головний суддя під час першого засідання зазначив, що один з підозрюваних – колишній "міністр оборони" Ігор Гіркін, заперечує законність рішень нідерландського суду щодо катастрофи. Йому намагалися офіційно вручити повістку за адресою його реєстрації, а також зв'язатися з ним електронно: через скайп і Вконтакте, але безуспішно. Тому суддя вважає, що Гіркін свідомо не приїхав до суду.

      Збиття МН 17: головне
      Головне про збиття Boeing МН 17 / Інфографіка 24 каналу

      Гороскоп на 10 березня для всіх знаків зодіаку
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Жертви Новини України MH17 Новини політики авіація Війна на Донбасі
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