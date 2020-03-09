Суд про збиття MH17: прокуратура вважає, що метою бойовиків був літак ЗСУ

Під час розгляду у Нідерландах справи про збиття літака над Донбасом MH17 прокурор Вард Фердінандуссе заявив, що проросійські бойовики вважали, що ціляться у військовий літак ЗСУ. Втім, наголосив прокурор, це не звільняє бойовиків від відповідальності за злочин.

Прокуратура Нідерландів не вважає, буцімто саме підозрювані самі натиснули кнопку, але вони взяли ключову роль у трагедії, наголосив Фердінадуссе під час засідання.

Цікаво Путін, Шойгу і Бортников можуть з'явитися у списку обвинувачених у справі MH17, – журналіст

За його словами, четверо підозрюваних відіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установки "Бука" і вивезенні її назад у Росію. Таким чином вони були настільки залучені до збиття літака, що фактично несуть за це відповідальність.

Цілком очевидно, що справжні наміри бойовиків полягали у тому, щоб збити літак українських Збройних сил. Кілька доказів вказують на цей сценарій,

– заявив прокурор.

Він також наголосив, що те, що бойовики цілилися у військовий літак, абсолютно не звільняє їх від відповідальності. Мовляв, те, що насправді ціль була іншою, не виправдовує злочину.

Кого зараз підозрюють у збитті літака MH17

Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

(Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак; колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).

(Стрєлкову). полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

(Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску; громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Що відомо про судовий процес?У понеділок, 9 березня він розпочався у Гаазі. Справа про збиття малайзійського "боїнга" складається з 30 тисяч сторінок, а на перще засідання жоден з підозрюваних не прийшов.



Усе, що треба знати про збиття літака MH17 / інфографіка 24 каналу