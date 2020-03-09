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      Путін, Шойгу і Бортников можуть з'явитися у списку обвинувачених у справі MH17, – журналіст

      - Читать новость на русском
      Путін і Шойгу можуть поповнити спиоск підозрюваних у збитті MH17 / tass.ru

      Головний редактор The Insider Роман Доброхотов заявив, що у списку підозрюваних у збитті літака MH17 найімовірніше з'являться міністр оборони Росії Сергій Шойгу і директор ФСБ Олександр Бортников. Цілком можливим є і потрапляння у список російського президента Володимира Путіна.

      Така "слава" зробить Путіна дуже "токсичним" для інших світових лідерів, розповів Доброхотов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

      Важливо Підозрюваним у справі MH17 пред’являть звинувачення за двома пунктами

      Наприклад, 9 травня до Москви має намір приїхати президент Франції Еммануель Макрон. Уявіть, що у списку підозрюваних з'являться Шойгу, Бортников і Путін, що цілком можливо. Звісно, що політичні втрати від зустрічі з таким "токсичним" президентом стануть дуже великими,
      – розповів журналіст.

      На його переконання, головною користю від судового процесу про збиття MH17 будуть політичні втрати для Росії. Мовляв, Кремль не піде тим же шляхом, що й Іран, визнавши збиття літака. Бо це означатиме фактичне визнання збройної агресії проти України.

      "Ці дві ситуації є абсолютно різними, адже літак було збито на території України. Навіть якщо російська влада пояснюватиме, що літак збили не їхні військові, а якісь "сепаратисти", це все одно буде визнанням того, що Росія відправила на територію України важку техніку", – підкреслив Роман Доброхотов.

      За його словами, відправлення такого озброєння в іншу державу не могло відбутися без рішення головнокомандувача – президента Володимира Путіна. Відтак ця ситуація і за міжнародним правом, і за російським законодавством є збройною агресією проти іншої держави.

      Кого зараз підозрюють у збитті літака MH17

      Наразі прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом фігурантам – трьом росіянам і одному громадянинові України:

      • генерал-майору Сергієві Дубинському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову).
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Що відомо про судовий процес?У понеділок, 9 березня він розпочався у Гаазі. Справа про збиття малайзійського "боїнга" складається з 30 тисяч сторінок, а на перще засідання жоден з підозрюваних не прийшов.


      Головна інформація про збиття літака MH17 над Донбасом / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Нідерланди Володимир Путін MH17 Зброя Новини Росії
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