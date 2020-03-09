Підозрюваним у справі MH17 пред’являть звинувачення за двома пунктами

У Гаазі триває судове засідання у справі збитого 2014 року у небі над Донбасом Boeing рейсу MH17. Жоден із 4 підозрюваних у залі суду так і не з’явився, однак прокуратура Нідерландів збирається вже 9 березня пред’явити їм звинувачення.

Йдеться про оголошення обвинувачень трьом росіянам: Сергію Дубинському, Ігорю Гіркіну, Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченко. Головне У Нідерландах триває суд у справі Boeing МН17 – відео Звинувачення будуть пред'явлені за 2 пунктами. Повний текст обвинувального висновку буде опублікований після того, як прокурори зачитають його в залі суду. За якими пунктами прокуратура Нідерландів збирається пред’явити обвинувачення: Ліквідація рейсу MH17, яка призвела до загибелі всіх людей, які перебували на борту – карається згідно зі статтею 168 Кримінального кодексу Нідерландів Вбивство 298 людей, що перебували на борту рейсу MH17 – карається згідно зі статтею 298 Кримінального кодексу Нідерландів. Основне про катастрофу MH17: Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.

Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

На борту були 298 людей, загинули всі.

У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.

Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.

За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.

Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу