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      Підозрюваним у справі MH17 пред’являть звинувачення за двома пунктами

      - Читать новость на русском
      Судді, що розглядають справу MH17 у Нідерландах / Getty images

      У Гаазі триває судове засідання у справі збитого 2014 року у небі над Донбасом Boeing рейсу MH17. Жоден із 4 підозрюваних у залі суду так і не з’явився, однак прокуратура Нідерландів збирається вже 9 березня пред’явити їм звинувачення.

      Йдеться про оголошення обвинувачень трьом росіянам: Сергію Дубинському, Ігорю Гіркіну, Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченко.

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      Звинувачення будуть пред'явлені за 2 пунктами. Повний текст обвинувального висновку буде опублікований після того, як прокурори зачитають його в залі суду.

      За якими пунктами прокуратура Нідерландів збирається пред’явити обвинувачення:

      1. Ліквідація рейсу MH17, яка призвела до загибелі всіх людей, які перебували на борту – карається згідно зі статтею 168 Кримінального кодексу Нідерландів
      2. Вбивство 298 людей, що перебували на борту рейсу MH17 – карається згідно зі статтею 298 Кримінального кодексу Нідерландів.

      Основне про катастрофу MH17:

      • Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
      • Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
      • На борту були 298 людей, загинули всі.
      • У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
      • Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
      • За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.

      катастрофа Boeing MH17
      Катастрофа Boeing MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Нідерланди MH17 Рішення суду
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