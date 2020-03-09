Підозрюваним у справі MH17 пред’являть звинувачення за двома пунктами
У Гаазі триває судове засідання у справі збитого 2014 року у небі над Донбасом Boeing рейсу MH17. Жоден із 4 підозрюваних у залі суду так і не з’явився, однак прокуратура Нідерландів збирається вже 9 березня пред’явити їм звинувачення.
Йдеться про оголошення обвинувачень трьом росіянам: Сергію Дубинському, Ігорю Гіркіну, Олегу Пулатову, а також громадянину України Леоніду Харченко.
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Звинувачення будуть пред'явлені за 2 пунктами. Повний текст обвинувального висновку буде опублікований після того, як прокурори зачитають його в залі суду.
За якими пунктами прокуратура Нідерландів збирається пред’явити обвинувачення:
- Ліквідація рейсу MH17, яка призвела до загибелі всіх людей, які перебували на борту – карається згідно зі статтею 168 Кримінального кодексу Нідерландів
- Вбивство 298 людей, що перебували на борту рейсу MH17 – карається згідно зі статтею 298 Кримінального кодексу Нідерландів.
Основне про катастрофу MH17:
- Boeing-777 компанії Malaysia Airlines збили 17 липня 2014 року біля Тореза Донецької області.
- Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.
- На борту були 298 людей, загинули всі.
- У літак влучили ракетами із зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
- Навіть за наявності доказів, встановлених Об’єднаною слідчою групою, Росія відкидає свою причетність.
- За кількістю жертв ця катастрофа – найсмертоносніше в історії збиття пасажирського літака.
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