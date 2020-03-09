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      Подозреваемым в деле MH17 предъявят обвинения по двум пунктам

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      В Гааге продолжается судебное заседание по делу сбитого 2014 года в небе над Донбассом Boeing рейса MH17. Ни один из 4 подозреваемых в зале суда так и не появился, однако прокуратура Нидерландов собирается уже 9 марта предъявить им обвинения.

      Речь идет об объявлении обвинений трем россиянам: Сергею Дубенскому, Игорю Гиркину, Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.

      Главное: В Нидерландах продолжается суд по делу Boeing МН17 – видео

      Обвинения будут предъявлены по 2 пунктам. Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.

      По каким пунктам прокуратура Нидерландов собирается предъявить обвинение:

      • Ликвидация рейса MH17, которая привела к гибели всех людей, находившихся на борту – наказывается согласно статье 168 Уголовного кодекса Нидерландов
      • Убийство 298 человек, находившихся на борту рейса MH17 – наказывается согласно статье 298 Уголовного кодекса Нидерландов.

      Основное о катастрофе MH17:

      • Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.
      • Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из голландии в Малайзию.
      • На борту были 298 человек, погибли все.
      • В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
      • Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отвергает свою причастность.
      • По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбития пассажирского самолета.

      катастрофа Boeing MH17
      Катастрофа Boeing MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Нидерланды MH17 Решение суда
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