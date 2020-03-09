Подозреваемым в деле MH17 предъявят обвинения по двум пунктам

В Гааге продолжается судебное заседание по делу сбитого 2014 года в небе над Донбассом Boeing рейса MH17. Ни один из 4 подозреваемых в зале суда так и не появился, однако прокуратура Нидерландов собирается уже 9 марта предъявить им обвинения.

Речь идет об объявлении обвинений трем россиянам: Сергею Дубенскому, Игорю Гиркину, Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко. Главное: В Нидерландах продолжается суд по делу Boeing МН17 – видео Обвинения будут предъявлены по 2 пунктам. Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда. По каким пунктам прокуратура Нидерландов собирается предъявить обвинение: Ликвидация рейса MH17, которая привела к гибели всех людей, находившихся на борту – наказывается согласно статье 168 Уголовного кодекса Нидерландов

Убийство 298 человек, находившихся на борту рейса MH17 – наказывается согласно статье 298 Уголовного кодекса Нидерландов. Основное о катастрофе MH17: Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.

Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из голландии в Малайзию.

На борту были 298 человек, погибли все.

В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.

Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отвергает свою причастность.

По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбития пассажирского самолета.

Катастрофа Boeing MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала