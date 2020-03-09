Подозреваемым в деле MH17 предъявят обвинения по двум пунктам
В Гааге продолжается судебное заседание по делу сбитого 2014 года в небе над Донбассом Boeing рейса MH17. Ни один из 4 подозреваемых в зале суда так и не появился, однако прокуратура Нидерландов собирается уже 9 марта предъявить им обвинения.
Речь идет об объявлении обвинений трем россиянам: Сергею Дубенскому, Игорю Гиркину, Олегу Пулатову, а также гражданину Украины Леониду Харченко.
Главное: В Нидерландах продолжается суд по делу Boeing МН17 – видео
Обвинения будут предъявлены по 2 пунктам. Полный текст обвинительного заключения будет опубликован после того, как прокуроры зачитают его в зале суда.
По каким пунктам прокуратура Нидерландов собирается предъявить обвинение:
- Ликвидация рейса MH17, которая привела к гибели всех людей, находившихся на борту – наказывается согласно статье 168 Уголовного кодекса Нидерландов
- Убийство 298 человек, находившихся на борту рейса MH17 – наказывается согласно статье 298 Уголовного кодекса Нидерландов.
Основное о катастрофе MH17:
- Boeing-777 компании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года возле Тореза Донецкой области.
- Самолет выполнял регулярный рейс MH17 из голландии в Малайзию.
- На борту были 298 человек, погибли все.
- В самолет попали ракетами из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
- Даже при наличии доказательств, установленных Объединенной следственной группой, Россия отвергает свою причастность.
- По количеству жертв эта катастрофа – самая смертоносная в истории сбития пассажирского самолета.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Microsoft выпустила обновление для Windows 10, но рекомендует его удалить: в чем проблемасегодня , 14:11
-
Обвал цен на нефть: как это повлияет на Украину, курс гривны и цены на бензинсегодня , 13:52
-
5 фактов о Queen Rock and Symphony Show: уникальный состав артистов и мировое признаниесегодня , 13:33
Предложения партнеров
Комментарии