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      Путин, Шойгу и Бортников могут появиться в списке обвиняемых по делу MH17, – журналист

      - Читати новину українською

      Главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что в списке подозреваемых в сбитии самолета MH17 скорее всего появятся министр обороны России Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Вполне возможно и попадание в список российского президента Владимира Путина.

      Такая "слава" сделает Путина очень "токсичным" для других мировых лидеров, рассказал Доброхотов в интервью "Радио Свобода".

      Важно Подозреваемым по делу MH17 предъявят обвинения по двум пунктам

      Например, 9 мая в Москву собирается приехать президент Франции Эммануэль Макрон. Представьте, что в списке подозреваемых появятся Шойгу, Бортников и Путин, что вполне возможно. Конечно, политические потери от встречи с таким "токсичным" президентом станут очень большими,
      – рассказал журналист.

      По его убеждению, главной пользой от судебного процесса о сбитии MH17 будут политические потери для России. Мол, Кремль не пойдет тем же путем, что и Иран, признав сбитие самолета. Потому что это будет означать фактическое признание вооруженной агрессии против Украины.

      "Эти две ситуации являются совершенно разными, ведь самолет был сбит на территории Украины. Даже если российские власти будут объяснять, что самолет сбили не их военные, а какие-то "сепаратисты", это все равно будет признанием того, что Россия отправила на территорию Украины тяжелую технику", – подчеркнул Роман Доброхотов.

      По его словам, отправка такого вооружения в другое государство не могло произойти без решения главнокомандующего – президента Владимира Путина. Поэтому эта ситуация и по международному праву, и по российскому законодательству является вооруженной агрессией против другого государства.

      Кого сейчас подозревают в сбитии самолета MH17

      Сегодня прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

      • бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).
      • генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;
      • полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;
      • гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

      Что известно о процессе?В понедельник, 9 марта он начался в Гааге. Дело о сбитии малайзийского "боинга" состоит из 30 тысяч страниц, а на первое заседание ни один из подозреваемых не пришел.


      Главное о сбивании самолета MH17 над Донбассом / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Нидерланды Владимир Путин MH17 Оружие Новости России
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