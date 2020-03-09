Суд о крушении MH17: прокуратура считает, что целью боевиков был самолет ВСУ

При рассмотрении в Нидерландах дела об катастрофе самолета MH17 над Донбассом прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что пророссийские боевики считали, что целятся в военный самолет ВСУ. Впрочем, отметил прокурор, это не освобождает боевиков от ответственности за преступление.

Прокуратура Нидерландов не считает, будто именно подозреваемые сами нажали кнопку, но они взяли ключевую роль в трагедии, отметил Фердинадуссе во время заседания.

Интересно Путин, Шойгу и Бортников могут появиться в списке обвиняемых по делу MH17, – журналист

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установки "Бука" и вывозе ее обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

Совершенно очевидно, что истинные намерения боевиков заключались в том, чтобы сбить самолет украинских Вооруженных сил. Несколько доказательств указывают на этот сценарий,

– заявил прокурор.

Он также отметил, что то, что боевики целились в военный самолет, совершенно не освобождает их от ответственности. Мол, то, что на самом деле цель была другой, не оправдывает преступления.

Кого сейчас подозревают в крушении самолета MH17

Сейчас прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем фигурантам – трем россиянам и одному гражданину Украины:

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

(Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет; бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову).

(Стрелкову). полковнику Олегу Пулатову (Гюрза). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог находится возле установки в момент запуска;

(Гюрза). Он ветеран российских ВДВ, он упомянут в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог находится возле установки в момент запуска; гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Что известно о процессе?

В понедельник, 9 марта он начался в Гааге. Дело о катастрофе малайзийского "боинга" состоит из 30 тысяч страниц, а на первая заседание ни один из подозреваемых не пришел.



Все, что нужно знать о кастатрофе самолета MH17 / инфографика 24 канала