Путин дал добро на использование "Бука", сбившего самолет над Донбассом, – адвокат по делу МН17

Установка "Бук", из которой был сбит самолет рейса МН17 в небе над Донбассом, не могла покинуть территорию России без разрешения ее высокопоставленных чиновников. Потому на суде в Нидерландах должно прозвучать имя президента РФ Владимира Путина и приближенных к нему людей.

Такое мнение в интервью DW высказал адвокат Джерри Скиннер, который защищает интересы 40 семей родственников жертв авиакатастрофы.

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По словам Джерри Скиннера, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне.

Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что господин Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью,

– добавил он.

Заметим, что Джерри Скиннер подал от имени 40 семей родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека против России и ее президента Владимира Путина. Потерпевшие требуют 330 миллионов долларов компенсации от Российской Федерации.

Адвокат Джерри Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за подрыв самолета в небе над шотландским Локерби.

Судебный процесс в Нидерландах начался 9 марта и продлится в течение года. Сейчас у сбитии Boeing подозревают 4 человек – 3 россиян и 1 гражданина Украины. Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову);

генерал-майору Сергею Дубинскому (Хмурому). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

полковнику Олегу Пулатову (Гюрзе). Он ветеран российских ВДВ, его упомянули в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть возле установки в момент запуска;

гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевику "ДНР".

Ни один из них не пришел на рассмотрение дела 9 марта. В то же время украинская сторона предполагает, что в деле появятся новые подозреваемые.

Что известно о сбитии МН17?17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Она принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, которая расположена в Курской области. Российская власть традиционно отрицает причастность своих структур к трагедии.



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала