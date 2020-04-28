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      Андрей Бурлака и дело MH17: что известно о генерале ФСБ

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      Андрей Бурлака дело MH17 – биография генерала ФСБ
      Генерал ФСБ Андрей Бурлака – главный организатор сбития МН17? / скриншот РосЗМИ

      Российский генерал ФСБ Андрей Бурлака может быть одним из ключевых фигурантов дела о сбитии над Донбассом малазийского Boeing рейса MH-17. Кто он такой, – в материале 24 канала.

      Кто такой Андрей Бурлака – биография

      Андрей Бурлака родился в 1965 году в дальневосточном городе Советская Гавань на берегу Японского моря. В 1986 году он окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, служил пограничником (на границе Советского Союза с Афганистаном и Ираном).

      По данным Bellingcat, после распада Советского Союза Бурлака окончил Академию ФСБ в Москве (в 1995 году), а затем его направили в региональное пограничное подразделение – Дальневосточную пограничную службу ФСБ в Хабаровске. В 2007 году указом президента РФ Владимира Пунина был назначен главой береговой пограничной службы ФСБ в дальневосточном регионе Сахалина, к северу от Японии. До 2012 года Андрей Бурлака был директором Дальневосточной пограничной службы. Он также упоминается как получатель награды пограничной службы Союза независимых государств (2019 год).

      Внимание Андрей Бурлака – один из главных фигурантов дела о сбитии Boeing MH17

      Какая связь с Путиным? / Фото bellingcat.com

      Почему Бурлака может быть организатором сбития MH17

      Бурлака в 2014 и 2015 годах постоянно летал в Ростов, Крым, Краснодар – три центра управления российской операцией против Украины.

      В материалах объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, один из организаторов – человек под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, которые лично общались с этим человеком, как сообщает BBC, утверждают, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

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      В опубликованных следователями телефонных переговорах представители "ДНР" между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков вспоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.

      гіркін
      Бурлака отдавал приказы террористу Гиркину? / Фото Facebook

      От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, BBC получило информацию о перемещении генерала в 2014 году и выяснило, что в день падения боинга Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Международная экспертиза, сделанная по запросу BBC, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

      Один из источников отмечает, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высокую госнаграду – героя России.

      Загадочный "Владимир Иванович"

      По данным российской службы BBC, а также исследователей Bellingcat, под именем Владимир Иванович, которое фигурирует в перехваченных международной следственной группой телефонных разговорах, может скрываться первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Он отвечал за перемещение через российско-украинскую границу тяжелых вооружений. В частности, и ЗРК "Бук", из которого сбили боинг. Фактически Бурлака был куратором перемещения Бука на украинскую территорию.

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      збитий боїнг
      Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

      Что известно про сбитие МН17?

      • 17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
      • Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти традиционно отрицают причастность своих структур к трагедии.

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      Следственная группа доказала, что MH17 сбили российские военные / Фото Getty

      В сбитии Boeing подозревают 4 человек – 3 россиян и 1 гражданина Украины:​

      1. Бывшего "министра обороны" так называемой "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).
      2. Генерал-майора Сергея Дубинского (Хмурого). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет.
      3. Полковника Олега Пулатова (Гюрза). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска.
      4. Гражданина Украины Леонида Харченко (Крот), боевика "ДНР".
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Статьи Публикации ФСБ Война на Донбассе MH17
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