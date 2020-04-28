Андрей Бурлака и дело MH17: что известно о генерале ФСБ

Российский генерал ФСБ Андрей Бурлака может быть одним из ключевых фигурантов дела о сбитии над Донбассом малазийского Boeing рейса MH-17. Кто он такой, – в материале 24 канала.

Кто такой Андрей Бурлака – биография

Андрей Бурлака родился в 1965 году в дальневосточном городе Советская Гавань на берегу Японского моря. В 1986 году он окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, служил пограничником (на границе Советского Союза с Афганистаном и Ираном).

По данным Bellingcat, после распада Советского Союза Бурлака окончил Академию ФСБ в Москве (в 1995 году), а затем его направили в региональное пограничное подразделение – Дальневосточную пограничную службу ФСБ в Хабаровске. В 2007 году указом президента РФ Владимира Пунина был назначен главой береговой пограничной службы ФСБ в дальневосточном регионе Сахалина, к северу от Японии. До 2012 года Андрей Бурлака был директором Дальневосточной пограничной службы. Он также упоминается как получатель награды пограничной службы Союза независимых государств (2019 год).

Внимание Андрей Бурлака – один из главных фигурантов дела о сбитии Boeing MH17

Какая связь с Путиным? / Фото bellingcat.com

Почему Бурлака может быть организатором сбития MH17

Бурлака в 2014 и 2015 годах постоянно летал в Ростов, Крым, Краснодар – три центра управления российской операцией против Украины.

В материалах объединенной следственной группы (JIT), которая ведет официальное международное расследование падения самолета, один из организаторов – человек под псевдонимом "Владимир Иванович". Люди, которые лично общались с этим человеком, как сообщает BBC, утверждают, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Читайте также Суд по делу MH17: какие последствия возможны для Путина и России

В опубликованных следователями телефонных переговорах представители "ДНР" между собой называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. А бывший так называемый министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков вспоминал, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.



Бурлака отдавал приказы террористу Гиркину? / Фото Facebook

От источника, имеющего доступ к персональным базам данных, BBC получило информацию о перемещении генерала в 2014 году и выяснило, что в день падения боинга Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону. Международная экспертиза, сделанная по запросу BBC, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и "Владимира Ивановича".

Один из источников отмечает, что после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высокую госнаграду – героя России.

Загадочный "Владимир Иванович"

По данным российской службы BBC, а также исследователей Bellingcat, под именем Владимир Иванович, которое фигурирует в перехваченных международной следственной группой телефонных разговорах, может скрываться первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Он отвечал за перемещение через российско-украинскую границу тяжелых вооружений. В частности, и ЗРК "Бук", из которого сбили боинг. Фактически Бурлака был куратором перемещения Бука на украинскую территорию.

Читайте также Дело MH17: Русский просил раскрыть анонимных свидетелей, но суд не разрешил



Трагедия рейса МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала

Что известно про сбитие МН17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Официальное следствие подтвердило, что ракету "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти традиционно отрицают причастность своих структур к трагедии.



Следственная группа доказала, что MH17 сбили российские военные / Фото Getty

В сбитии Boeing подозревают 4 человек – 3 россиян и 1 гражданина Украины:​