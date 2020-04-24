Дело MH17: Россиянин просил раскрыть анонимных свидетелей, но суд не разрешил

Окружной суд Гааги в Нидерландах принял решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу МН17 о катастрофе малайзийского боинга в небе над Донбассом.

Апелляцию по этому подали адвокаты одного из четырех фигурантов дела россиянина Олега Пулатова, сообщает пресс-служба суда.

Обратите внимание Путин дал разрешение на использование "Бука", который сбил самолет над Донбассом, - адвокат по делу МН17

Суд проверил, решение о сохранении анонимности 13 свидетелей принято правильно.

Заметим, что прокуроры полагались на показания 13 свидетелей, которым позволили свидетельствовать, не раскрывая своих имен, чтобы не подвергать их жизнь опасности.

Что решил суд

Суд решил, что статус анонимности на принадлежащих основаниях было предоставлено 12 свидетелям из 13. По одному решение принято с нарушением существующих процедур, поэтому его анонимность не может быть сохранена.

Реакция прокуратуры

Прокуратура отметила, что довольна решением суда учитывая огромные риски для безопасности свидетелей.

Реакция россиянина

Адвокаты Пулатова заявили, что могут вновь подать свои возражения в суд. Русский назвал это решение "временным".

Кстати Занимался делом MH17 с 2014 года: в Нидерландах уволился главный прокурор

Судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта и пока отложен, слушания должны возобновиться 8 июня. Сейчас в сбивании Boeing подозревают 4 человек - 3 россиян и 1 гражданин Украины.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения:

бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову)

генерал-майору Сергею Дубинский (хмуро). Он командир разведки "ДНР", офицер ГРУ РФ. Ему могут инкриминировать организацию атаки на самолет;

полковнику Олегу Пулатову (гюрза). Он ветеран российских ВДВ, его упомянуто в связи с перевозкой "Бука" и организацией охраны района падения обломков сбитого самолета. Мог быть у установки в момент запуска;

гражданину Украины Леониду Харченко (Кроту), боевике "ДНР".

Что известно о сбивания МН17?

17 июля 2014 в небе над Донбассом с ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Лайнер совершал рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.



Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс. Принадлежала она 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Российские власти традиционно отрицает причастность своих структур к трагедии.