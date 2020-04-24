14:01
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Справа MH17: Росіянин просив розкрити анонімних свідків, але суд не дозволив

      -
      Суд розглянув апеляцію росіянина / shutterstock.com

      Окружний суд Гааги в Нідерландах прийняв рішення про збереження анонімного статусу 12 свідків у справі МН17 про збиття малайзійського боїнга у небі над Донбасі.

      Апеляцію щодо цього подали адвокати одного з чотирьох фігурантів справи, росіянина Олега Пулатова, повідомляє пресслужба суду.

      Зверніть увагу Путін дав дозвіл на використання "Бука", який збив літак над Донбасом, – адвокат у справі МН17

      Суд перевірив, чи рішення про збереження анонімності 13 свідків ухвалене належним чином.

      Зауважимо, що прокурори покладалися на покази 13 свідків, яким дозволили свідчити, не розкриваючи своїх імен, щоб не піддавати їхні життя небезпеці.

      Що вирішив суд

      Суд вирішив, що статус анонімності на належних підставах було надано 12 свідкам з 13. Щодо одного рішення прийняли з порушенням існуючих процедур, тому його анонімність не може бути збережена.

      Реакція прокуратури

      Прокуратура зазначила, що задоволена рішенням суду з огляду на величезні ризики для безпеки свідків.

      Реакція росіянина

      Адвокати Пулатова заявили, що можуть знову подати свої заперечення в суд. Росіянин назвав це рішення "тимчасовим".

      До речі Займався справою MH17 з 2014 року: у Нідерландах звільнився головний прокурор

      Судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений, слухання мають відновитися 8 червня. Наразі у збитті Boeing підозрюють 4 осіб – 3 росіян і 1 громадянина України.

      Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

      • колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);
      • генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
      • полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
      • громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

      Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.

      Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України авіація Рішення суду Жертви Війна на Донбасі Новини Росії MH17 Нідерланди Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:59 Пожежа в Житомирській області: усі вогняні осередки локалізовані – карта, фото і відео
      Новини України 16465
      сьогодні , 08:00 Головні новини 23 квітня: невтішний прогноз від НБУ, бензин здешевшає на 10 – 15%
      Новини України 8883
      сьогодні , 08:26 Зеленському передали країну в катастрофічному стані, – Леонід Кравчук
      Новини України 6810
      сьогодні , 12:26 COVID-19 у Києві: захворіли 111 медиків, за добу хворобу виявили у 9 священнослужителів
      Здорове життя 15566
      сьогодні , 11:04 Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 24 квітня
      Новини України 23837
      сьогодні , 12:19 Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління
      Новини України 139250
      сьогодні , 11:08 З Росії надійшла томографія, – Кислиця про скандальну заяву Кремля в ООН
      Новини України 12854
      сьогодні , 12:24 Якість повітря у Києві вкотре погіршилася: що відомо
      Новини України 61335
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:30 Про "перший рік Зеленського", Саакашвілі та рейтинги влади: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
      Олена Трибушна
      сьогодні , 12:00 Експеримент українських виборців
      Павло Казарін