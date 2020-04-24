Справа MH17: Росіянин просив розкрити анонімних свідків, але суд не дозволив

Окружний суд Гааги в Нідерландах прийняв рішення про збереження анонімного статусу 12 свідків у справі МН17 про збиття малайзійського боїнга у небі над Донбасі.

Апеляцію щодо цього подали адвокати одного з чотирьох фігурантів справи, росіянина Олега Пулатова, повідомляє пресслужба суду.

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Суд перевірив, чи рішення про збереження анонімності 13 свідків ухвалене належним чином.

Зауважимо, що прокурори покладалися на покази 13 свідків, яким дозволили свідчити, не розкриваючи своїх імен, щоб не піддавати їхні життя небезпеці.

Що вирішив суд

Суд вирішив, що статус анонімності на належних підставах було надано 12 свідкам з 13. Щодо одного рішення прийняли з порушенням існуючих процедур, тому його анонімність не може бути збережена.

Реакція прокуратури

Прокуратура зазначила, що задоволена рішенням суду з огляду на величезні ризики для безпеки свідків.

Реакція росіянина

Адвокати Пулатова заявили, що можуть знову подати свої заперечення в суд. Росіянин назвав це рішення "тимчасовим".

До речі Займався справою MH17 з 2014 року: у Нідерландах звільнився головний прокурор

Судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений, слухання мають відновитися 8 червня. Наразі у збитті Boeing підозрюють 4 осіб – 3 росіян і 1 громадянина України.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення:

колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігореві Гіркіну (Стрєлкову);

генерал-майору Сергієві Дубінському (Хмурому). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковнику Олегові Пулатову (Гюрзі). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянину України Леонідові Харченку (Кроту), бойовику "ДНР".

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.