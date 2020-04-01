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      Займався справою MH17 з 2014 року: у Нідерландах звільнився головний прокурор

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      Фред Вестербеке пішов з посади керівника прокуратури Нідерландів / volkskrant.nl

      Фред Вестербеке, який очолював прокуратуру Нідерландів з 2014 року, 1 квітня вирішив піти у відставку. Серед іншого прокурор займався розслідуванням справи про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.

      Починаючи з 1 квітня, Фред Вестербеке працюватиме начальником поліції Роттердама, повідомляє видання NOS.

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      Роль Вестербеке у розслідуванні збиття малайзійського літака відзначили родичі жертв авіакатастрофи MH17. За їхньою ініціативою прокурор був ногороджений орденом Оранських-Нассау – державним лицарським орденом Нідерландів.

      У Міністерстві внутрішніх справ Нідерландів наголосили, що нагорода була цілком заслуженою. Мовляв, Фред Вестербеке зробив для родичів жертв авіакатастрофи усе, що міг.

      Що відомо про Фреда Вестербеке?Він очолював прокуратуру Нідерландів майже 6 років – з 2014 року. Від самого початку своєї роботи на цім посту прокурор займався розлсідуванням авіакатастрофи MH17, у якій загинули 193 громадян Нідерландів.

      Саме Фред Вестербеке на посту очільника прокуратури довів справу до судового розгляду, який у Нідерландах розпочався у березні 2020 року.

      MH17, збиття літака над Донбасом
      Головні цифри авіакатастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Нідерланди MH17 Новини політики
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