Займався справою MH17 з 2014 року: у Нідерландах звільнився головний прокурор
Фред Вестербеке, який очолював прокуратуру Нідерландів з 2014 року, 1 квітня вирішив піти у відставку. Серед іншого прокурор займався розслідуванням справи про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.
Починаючи з 1 квітня, Фред Вестербеке працюватиме начальником поліції Роттердама, повідомляє видання NOS.
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Роль Вестербеке у розслідуванні збиття малайзійського літака відзначили родичі жертв авіакатастрофи MH17. За їхньою ініціативою прокурор був ногороджений орденом Оранських-Нассау – державним лицарським орденом Нідерландів.
У Міністерстві внутрішніх справ Нідерландів наголосили, що нагорода була цілком заслуженою. Мовляв, Фред Вестербеке зробив для родичів жертв авіакатастрофи усе, що міг.
Що відомо про Фреда Вестербеке?Він очолював прокуратуру Нідерландів майже 6 років – з 2014 року. Від самого початку своєї роботи на цім посту прокурор займався розлсідуванням авіакатастрофи MH17, у якій загинули 193 громадян Нідерландів.
Саме Фред Вестербеке на посту очільника прокуратури довів справу до судового розгляду, який у Нідерландах розпочався у березні 2020 року.
Головні цифри авіакатастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом / інфографіка 24 каналу
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