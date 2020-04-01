Занимался делом MH17 с 2014 года: в Нидерландах уволился главный прокурор
Фред Вестербеке, который возглавлял прокуратуру Нидерландов с 2014 года, 1 апреля решил уйти в отставку. Среди прочего прокурор занимался расследованием дела о сбитии самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.
Начиная с 1 апреля, Фред Вестербеке будет работать начальником полиции Роттердама, сообщает издание NOS.
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Роль Вестербеке в расследовании сбития малазийского самолета отметили родственники жертв авиакатастрофы MH17. По их инициативе прокурор был награжден орденом Оранских-Нассау – государственным рыцарским орденом Нидерландов.
В Министерстве внутренних дел Нидерландов отметили, что награда была вполне заслуженной. Мол, Фред Вестербеке сделал для родственников жертв авиакатастрофы все, что мог.
Что известно о Фреде Вестербеке?
Он возглавлял прокуратуру Нидерландов почти 6 лет – с 2014 года. С самого начала своей работы на этом посту прокурор занимался расследованием авиакатастрофы MH17, в котором погибли 193 гражданина Нидерландов.
Именно Фред Вестербеке на посту главы прокуратуры довел дело до судебного разбирательства, который в Нидерландах начался в марте 2020 года.
Главные цифры авиакатастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом / инфографика 24 канала
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