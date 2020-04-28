Російський генерал Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17

Одним з головних фігурантів справи про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH-17 є "Володимир Іванович". Саме під таким іменем він проходить в розслідуванні цієї справи. Журналісти встановили, хто може бути цією особою.

За даними російської служби BBC, за цим ім'ям може приховуватися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака. До схожих висновків прийшли й дослідники з Bellingcat.

До слова Вербувальник Шайтанова анексовував Крим і координував початок війни на Донбасі: деталі

BREAKING: Bellingcat has identified a high-ranking figure whose identity was searched for by the Joint Investigation Team in connection with the downing of MH17 as Colonel General Andrey Burlaka, Operations Director of FSB’s Border Service https://t.co/AQN2j7h3Yq — Bellingcat (@bellingcat) April 28, 2020

Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі. В матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT) неодноразово згадується його ім'я. Є як записи його телефонних розмов з окупантами, так і згадки про нього вищого керівництва окупаційних військ. Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.

Хто такий Андрій Бурлака?Андрій Іванович Бурлака народився в 1965 році в Радянській Гавані (Хабаровський край). У 1986 році закінчив училище для прикордонників, службу починав на кордоні в Середній Азії. У 1995 році закінчив Академію ФСБ, після чого працював керівником оперативних підрозділів в Тихоокеанському регіональному прикордонному управлінні та в Далекосхідному регіональному управлінні в Хабаровську.



У жовтні 2007 року указом Володимира Путіна генерал-майор Бурлака був призначений начальником Сахалінського прикордонного управління ФСБ Росії.



Після роботи на Сахаліні – переведення в Москву, де він уже у званні генерал-лейтенанта спочатку працював начальником оперативно-організаційного управління прикордонної служби ФСБ Росії, а потім став заступником керівника цього відомства.

Журналісти співставили голос "Володимира Івановича" та Андрія Бурлаки. Фоноскопічна експертиза показала як схожість, так і певні відмінності.

До слова Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності

Також журналісти дізналися, що Андрій Бурлака у 2014 році під час активних бойових дій на Донбасі тричі приїжджав в Ростов-на-Дону, який в той час був перевалочним пунктом для російських окупаційних військ. Вперше він прибув туди через декілька днів, коли окупанти зі Стрєлковим перетнули українсько-російський кордон та захопили Слов'янськ. Третій його приїзд в Ростов-на-Дону відбувся 15 липня 2014 року. Вже 17 липня бойовики збили малайзійський Boeing, а 18 липня Бурлака повернувся в Москву.

Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.



Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.

При цьому дані про пересування Бурлаки в системі "Розшук-Магістраль", яка фіксує усі пересування громадян Росії літаками, поїздами та автобусами, було видалено. Але їх вдалося найти в архівних копіях.

Також джерела BBC повідомляються, що після активних бойових дій на Донбасі Бурлака був підвищений у званні до генерал-полковника, а також отримав звання Героя Росії. У відкритих документах підтвердити цього не вдалося. Однак в Росії існує практика, коли такі накази не публікуються та залишаються таємними.

Розслідування справи MH17

Судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений через пандемію коронавірусу. Слухання мають відновитися 8 червня.

Наразі у збитті Boeing підозрюють 4 осіб – 3 росіян і 1 громадянина України:

колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова);

генерал-майор Сергія Дубінського (Хмурого). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;

полковника Олега Пулатова (Гюрза). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;

громадянина України Леоніда Харченка (Крот), бойовику "ДНР".



Трагедія рейсу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

