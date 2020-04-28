Російський генерал Андрій Бурлака – один з головних фігурантів справи про збиття Boeing MH17
Одним з головних фігурантів справи про збиття над Донбасом малазійського Boeing рейсу MH-17 є "Володимир Іванович". Саме під таким іменем він проходить в розслідуванні цієї справи. Журналісти встановили, хто може бути цією особою.
За даними російської служби BBC, за цим ім'ям може приховуватися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака. До схожих висновків прийшли й дослідники з Bellingcat.
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Бойовики окупаційних російських військ називали "Володимира Івановича" керівником всієї військової операції на Донбасі. В матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT) неодноразово згадується його ім'я. Є як записи його телефонних розмов з окупантами, так і згадки про нього вищого керівництва окупаційних військ. Його накази виконував навіть представник російських окупаційних військ Ігор Стрєлков, який першим і розпочав військові дії на Сході України.
Хто такий Андрій Бурлака?Андрій Іванович Бурлака народився в 1965 році в Радянській Гавані (Хабаровський край). У 1986 році закінчив училище для прикордонників, службу починав на кордоні в Середній Азії. У 1995 році закінчив Академію ФСБ, після чого працював керівником оперативних підрозділів в Тихоокеанському регіональному прикордонному управлінні та в Далекосхідному регіональному управлінні в Хабаровську.
У жовтні 2007 року указом Володимира Путіна генерал-майор Бурлака був призначений начальником Сахалінського прикордонного управління ФСБ Росії.
Після роботи на Сахаліні – переведення в Москву, де він уже у званні генерал-лейтенанта спочатку працював начальником оперативно-організаційного управління прикордонної служби ФСБ Росії, а потім став заступником керівника цього відомства.
Журналісти співставили голос "Володимира Івановича" та Андрія Бурлаки. Фоноскопічна експертиза показала як схожість, так і певні відмінності.
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Також журналісти дізналися, що Андрій Бурлака у 2014 році під час активних бойових дій на Донбасі тричі приїжджав в Ростов-на-Дону, який в той час був перевалочним пунктом для російських окупаційних військ. Вперше він прибув туди через декілька днів, коли окупанти зі Стрєлковим перетнули українсько-російський кордон та захопили Слов'янськ. Третій його приїзд в Ростов-на-Дону відбувся 15 липня 2014 року. Вже 17 липня бойовики збили малайзійський Boeing, а 18 липня Бурлака повернувся в Москву.
Що відомо про збиття МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Лайнер здійснював рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас. Належала вона 53-й зенітно-ракетній бригаді Збройних сил Росії, яка розташована у Курській області. Російська влада традиційно заперечує причетність своїх структур до трагедії.
При цьому дані про пересування Бурлаки в системі "Розшук-Магістраль", яка фіксує усі пересування громадян Росії літаками, поїздами та автобусами, було видалено. Але їх вдалося найти в архівних копіях.
Також джерела BBC повідомляються, що після активних бойових дій на Донбасі Бурлака був підвищений у званні до генерал-полковника, а також отримав звання Героя Росії. У відкритих документах підтвердити цього не вдалося. Однак в Росії існує практика, коли такі накази не публікуються та залишаються таємними.
Розслідування справи MH17
Судовий процес у справі MH17 розпочався 9 березня і наразі відкладений через пандемію коронавірусу. Слухання мають відновитися 8 червня.
Наразі у збитті Boeing підозрюють 4 осіб – 3 росіян і 1 громадянина України:
- колишнього "міністра оборони" так званої "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова);
- генерал-майор Сергія Дубінського (Хмурого). Він командир розвідки "ДНР", офіцер ГРУ РФ. Йому можуть інкримінувати організацію атаки на літак;
- полковника Олега Пулатова (Гюрза). Він ветеран російських ВДВ, його згадано у зв'язку з перевезенням "Бука" та організацією охорони району падіння уламків збитого літака. Міг бути біля установки в момент запуску;
- громадянина України Леоніда Харченка (Крот), бойовику "ДНР".