12:21
27 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      БЛОГ Олена Зеркаль
      Ексзаступник голови МЗС, радниця голови правління Нафтогазу

      Російсько-українська війна: Путін не має уникнути відповідальності

      -
      Путін має бути покараний / Getty Images

      Через шість років після російської окупації Криму та початку військових дій на сході України, путінський режим непохитно дотримується своєї мантри кримського "самовизначення" та "громадянської війни" в Україні.

      Звичайно, політики повинні бути готові до компромісів за своєю суттю. Проте, коли йдеться про людські втрати, які на сході України сягнули 14 000 життів чи 298 жертв збитого терористами літаку рейсу MH17, питання відповідальності однозначно повинно переважати. Хто має відповідати за всі ці трагедії? Чи може президент Росії Володимир Путін насолоджуватися безкарністю?

      Читайте також: Повстання проти Єрмака в "Слузі народу", або Боротьба за вухо Зеленського

      "Братський примус"

      Згідно із російським наративом, вони "захищають російськомовне населення від українських націоналістів". В одному зі своїх останніх інтерв'ю Путін заявив, що росіяни та українці "це єдина нація". Тим часом, Владислав Сурков, ексрадник Путіна та архітектор війни на Донбасі, як про нього висловився колишній візаві у переговорному процесі з боку США Курт Волкер, абсолютно переконаний, що "примус до братських відносин шляхом насильства – єдиний метод, який історично виявився ефективним з Україною".

      Внаслідок цього "захисту" ми продовжуємо втрачати життя на сході України. "Братський примус" приніс насильство і затопив світ брехнею, дезінформацією та пропагандою.

      Російський письменник Олександр Солженіцин колись сказав: "Насильству не має чим прикритися окрім брехні, а брехня може підтримуватися тільки насильством". На початку березня 2020 року під час попередніх слухань у справі MH17 в Гаазькому окружному суді прокурор цитував слова Солженіцина та підкреслював:

      Коли сотні невинних людей вбиті, світ, який не бере на себе відповідальності встановити правду та покарати винних, надсилає повідомлення, що його люди – це належний об'єкт для нападу. Встановлення істини у цій справі може допомогти запобігти новому насильству в майбутньому.

      Правда полягає в тому, що з 2014 року Росія контролює так звані сепаратистські республіки на сході України, де панує терор, де ніхто не є захищеним. Так, наприклад, Управління Верховного комісара ООН з прав людини писало, що верховенство права на сході України замінено верховенством насильства та допускються серйозні порушення прав людини.

      Росія принесла терор на українську землю не тільки шляхом постачання зброї, боєприпасів та фінансовою підтримкою бойовиків, а й шляхом прямого військового протистояння між російськими збройними силами та збройними силами України. Міжнародний кримінальний суд підтвердив існування міжнародного збройного конфлікту на Сході України, який почався не пізніше 14 липня 2014 року. Більше того, докази, представлені у справі щодо MH17, чітко свідчать про те, що російські спецслужби безпосередньо залучені до збройного конфлікту в Україні і, зокрема, до збиття рейсу MH17.

      Консультативна зрада

      Початок судового розгляду щодо MH17 у Нідерландах співпав з останнім засіданням Тристоронньої контактної групи в Мінську, де було оголошено про створення так званої Консультативної ради. Тоді як справа MH17 має на меті відокремити правду від брехні та покарати винних, ця Консультативна рада, якщо вона буде створена у запропонованому форматі, допоможе легітимізувати російських маріонеток як "офіційних представників" та надасть їм офіційного статусу.

      Рекомендуємо! "Консультативна рада" з ОРДЛО: чому це загроза для суверенітету України

      Москва завжди просувала ідею "легітимізації" на сході України своїх маріонеток, щоб у такий спосіб підтримувати наратив про "внутрішній конфлікт" в Україні. Якщо ця легітимізація відбудеться, це допоможе Путіну досягти своєї головної мети – повернути Донецьк та Луганськ Україні, зберігаючи при цьому контроль над ними та уникаючи будь-якої відповідальності за війну. Це також допоможе Москві встановити контроль над усією Україною, безпосередньо впливаючи на її зовнішню політику та процеси прийняття рішень, при цьому остаточно позбавивши Украіну суверенітету. Цей сценарій вже частково реалізований у Молдові завдяки зусиллям щодо інкорпарації Придністров'я на умовах Путіна.

      Правду щодо російської агресії в Україні легко побачити. Це представляє пряму загрозу для тих, хто несе відповідальних за насильство на сході України та окупацію Криму. Судові слухання щодо MH17, а також судовий розгляд справи щодо фінансування тероризму, розпочатої Україною проти Росії в Міжнародному суді ООН, зроблять публічно доступними факти та докази злочинів, вчинених Росією як державою, її громадянами та посадовими особами.

      Задля уникнення відповідальності, російське керівництво докладає неабияких зусиль задля дискредитації результатів численних розслідувань, які наразі ведуться. Незважаючи на те, що Росія була ініціатором гібридної війни проти України та стороною конфлікту на сході України, Москва знов намагається представити себе як спостерігача або, ще більш лицемірно, як посередника у "внутрішньому конфлікті" в Україні. Ця зміна статусу може призвести до скасування санкцій, безкарності за всі втрати, спричинені війною на сході України, та, що найбільш небезпечно – погіршенню безпекової ситуації всередині України.

      Путінський режим не спить

      Навіть в ці дні, коли увесь світ об'єднується у боротьбі зі спалахом коронавірусу, зброєні формування РФ на сході України продовжують обстрілювати українські збройні сили та житлові квартали, блокуючи доступ спостерігачів ОБСЄ та гуманітарних організацій. У той же час російський Міністр закордонних справ Лавров цинічно закликає Захід скасувати санкції проти Росії через пандемію.

      Цікаво! Чому Кремль боїться кримчан

      Для путінського режиму – виживання залишається головним пріоритетом. Він використовує всі можливі інструменти для досягнення цієї цілі: від "керованої" демократії в Росії та експлуатації ролі Радянського Союзу у Другій Світовій війні, до поспішних правок до Конституції Росії та "контрольованої" дестабілізації в Україні, а також інших країнах чи цілих регіонах. Це робить стратегію умиротворення Кремля занадто небезпечною. Також це може призвести до розповсюдження вірусу гібридної агресії Росії у суспільно-політичний уклад інших європейських країн.

      Після закінчення холодної війни міжнародна спільнота напрацювала важливі маркери у боротьбі із безкарністю. Міжнародне правосуддя має бути неминучим навіть для постійного члена Ради Безпеки ООН – Російської Федерації. Режим Путіна має заплатити справедливу ціну за те, що приніс війну в Україну та інші країни, які зіткнулись з подібною долею.

      Оригінал публікації англійською також можете прочитати на Atlantic Council
      Джерело: Lana Zerkal /Facebook

      Автор: Олена Зеркаль
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Судді Коронавірус Covid-19 Анексія Криму Російська пропаганда MH17 Мінські домовленості Окуповані території Війна на Донбасі Володимир Путін
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 09:34 Як захищатимуть від коронавірусу депутатів під час позачергового засідання: фото
      Новини України 5472
      сьогодні , 08:00 Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону
      Головні новини 9133
      сьогодні , 07:20 Багаті теж плачуть: як живуть сім'ї політиків, яких "скосив" коронавірус
      Статті 6310
      сьогодні , 06:48 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
      Статті 10418
      сьогодні , 06:40 Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні
      Новини України 15572
      сьогодні , 11:26 Коронавірус в Росії: кількість хворих різко зросла
      Лікування 105632
      сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      Традиції 88838
      сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
      Лікування 107315
      powered by lun.ua

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 10:58 У США не вистачає масок та ліжок: чи зможе Трамп перемогти коронавірус
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 10:32 Кордон не на замку: як МЗС збирається рятувати українців, які залишились за кордоном
      Дмитро Кулеба
      26 березня , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      Залиште відгук