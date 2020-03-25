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      Чому Кремль боїться кримчан

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      Рефат Чубаров / День

      Порушення російським Слідчим комітетом по Криму кримінальної справи щодо голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова – думаю, ще один важливий доказ того безперечного факту, що окупант і через шість років після анексії не відчуває себе на півострові вдома.

      Казалось бы, что российскому Следкому до Чубарова? Председателя Меджлиса, как и многих других лидеров крымскотатарского народа, вытеснили с территории полуострова, в очередной раз лишили Родины.

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      Меджлис запрещен, и его пытаются подменить фейковыми организациями, репрессии против активистов крымскотатарского национального движения продолжаются – как, впрочем, против всех, кто высказывает свое несогласие с политикой Кремля. Организуемый крымскотатарскими активистами "Марш достоинства" российские политики – как и российские следователи – могли бы просто игнорировать, ведь он будет проходить по свободной территории Украины. Но нет!

      Против Чубарова возбуждают дело по событиям, которые происходили в период, когда сама Россия считала Крым частью территории Украины. Это происходит уже не в первый раз, когда Москва демонстрирует свое пренебрежение к собственным же "правовым нормам". Происходит это всегда, когда нужно возбудить уголовное дело против того или иного политического противника – но нет никаких реальных фактов для привлечения его к ответственности за действия, совершенные – даже номинально – на территории Российской Федерации. И тогда Следственный комитет начинает обвинять за "преступления", якобы совершенные на территории других государств. Вспомним другие "дела 26 февраля", по которым преследовали Ахтема Чийгоза и других украинских граждан за участие в митинге в украинском Симферополе, или "дело Костенко" за участие крымчанина, украинского гражданина в Революции достоинства в Киеве (таких дел, кстати, в Крыму было несколько)…

      И за этим, думаю, всегда стоит не только правовой беспредел, неуважение к собственным законам и даже здравому смыслу.

      Уверен, за этим всегда скрывается самый обыкновенный страх. Страх оккупанта.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини Росії Кримські татари Рефат Чубаров Новини Криму Анексія Криму
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