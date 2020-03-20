Коронавирус и оккупация: Кремль может воспользоваться пандемией

Так называемый "председатель ДНР" Денис Пушилин заявил о "закрытии границ с Украиной".

Цього рішення слід було очікувати – навіть якщо українська влада могла зволікати із закриттям лінії розмежування з політичних причин, окупаційна влада просто не могла впустити надану можливість.

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В цьому і полягає парадокс моменту. У той час, як в офісі президента України можуть міркувати про те, як використовувати ситуацію для реалізації домовленостей з Москвою, в адміністрації президента Росії працюють над перетворенням окупованих територій на "повноцінні держави". Ще вчора жителі окупованих територій, як і сусідніх районів Донецької та Луганської областей могли сприймати лінію розмежування як прикру перешкоду для поїздок. А сьогодні це буде повноцінний "державний кордон", причому – кордон на замку.

При цьому ніхто не скаже вам, коли цей кордон відкриється. І яким буде світ у той момент, коли він відкриється. І на яких умовах відкриється. Але ясно, що з кожним днем ​​перебування в ізоляції жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей будуть більшою мірою відчувати себе в особливому просторі. Більше не буде потоків людей з одного боку в інший, більше не буде українських пенсій. А якщо кордон закриє і Росія, так тільки російський паспорт може виявитися в недалекому майбутньому можливістю для переміщення з "народних республік". Так, залишаться ще розмови з родичами і друзями. Але про що говоритимуть люди? Про політику? Та ні, про епідемію і про виживання.

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Коли ми говоримо, що після короновірусу світ може стати зовсім іншим – і Україна може стати іншою, ми повинні розуміти, що зіткнемося з абсолютно іншим Донбасом. Що Кремль зробить зараз все, щоб скористатися ситуацією і ще більше відірвати захоплений Донбас від України. Заява Пушиліна – це тільки початок процесу, який, до того ж, зараз ніхто не зможе зупинити.