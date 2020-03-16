Коронавірус наш, або Шість років потому

16 березня 2014 року відбувся горезвісний кримський "референдум", який ознаменував першу відкриту анексію в післявоєнній історії Європи.

16 марта 2014 года состоялся пресловутый крымский "референдум", Глобальный порядок, казавшийся незыблемым, неожиданно рухнул. Вещи, представлявшиеся немыслимыми, внезапно материализовались. Шокирующие новости с отторгаемого полуострова, российский спецназ без опознавательных знаков, заблокированные военные части и захваченные украинские корабли – все это создавало ощущение ирреальности. Происходившее выглядело приветом из далекого прошлого, когда бесноватый фюрер аннексировал Австрию и захватывал Судеты…

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Словом, в дни "Крымнаша" привычный мир XXI века прекратил свое существование.

Шесть лет спустя можно говорить о своеобразном дежавю. На наших глазах привычный мир снова прекращает свое существование. Перекрытые европейские границы, ушедшие на карантин страны, раскупленные маски и раскупаемые крупы – все это тоже создает ощущение ирреальности. Происходящее нынешней весной также выглядит мрачным приветом из прошлого: только теперь вспоминается не конец тридцатых, а 1918-1919 годы, когда на планете бушевала пандемия "испанки". Казавшееся незыблемым опять рушится. Представлявшееся немыслимым вновь материализуется.

Принципиальная разница в том, что шесть лет назад мы находились в эпицентре мирового кризиса. А сейчас пребываем на кризисной периферии – тяжелой, опасной, деморализующей, но не позволяющей рассчитывать на особое отношение к себе.

В 2014-м Украина с надеждой взирала на Брюссель и Вашингтон; ждала от западных союзников всемерной поддержки; а не получая ее в ожидаемых объемах, зло иронизировала по поводу "глубокой обеспокоенности". Но в 2020-м нам не приходится надеяться даже на чужую обеспокоенность. Никто не ждет, что страдающему Западу будут интересны проблемы украинского здравоохранения и украинской экономики. Более того, в сложившихся условиях западному миру все менее интересны украинский Крым, украинский Донбасс и российская гибридная агрессия.

Кому-то может показаться, что новая ломка глобального порядка обесценивает предыдущую ломку шестилетней давности. Какая разница, чей Крым, если весь мир катится в тартарары? Какая разница, сохранятся ли антироссийские санкции, если мировая экономика переживает худшие времена с 2008 года? Какая разница, кто развязал войну на Донбассе, если сегодня человечеству приходится бороться с общей бедой? Теперь мы все в одной лодке, мы все под ударом пандемии, и нам нечего делить!

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Всемирное бедствие, завладевшее всеобщим вниманием, выглядит неплохим фоном для плавной сдачи украинских интересов. Причем история со скандальным протоколом, подписанным под шумок разгорающейся эпидемии, продемонстрировала, что это касается не только Брюсселя или Вашингтона: а в первую очередь самого Киева.

Правда, последовавшая общественная реакция заставляет усомниться в том, что клин украино-российского противостояния удастся вышибить пандемическим клином. Даже если на Банковой шок 2020-го уже заслонил травму 2014-го, с этим вряд ли согласятся десятки тысяч травмированных украинцев. И если вездесущий коронавирус не щадит ни агрессоров, ни жертв, это еще не означает, что он способен уравнять первых со вторыми.