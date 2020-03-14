Культ Путина в Крыму: насколько популярный российский президент на полуострове

После так называемой русской весны на полуострове появились десятки русских патриотических граффити и муралов. На них президент России моряк, с кондиционером в руках, за штурвалом и улыбается. Но сейчас крымчане начали зарисовывать портреты Путина.

Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свободы" выяснили, что граффити с Владимиром Путиным начали массово появляться в Крыму еще в 2015 году. Все портреты однотипны – российский президент на фоне достопримечательностей или крымских пейзажей.

Читайте также Вода в Крым: возможно ли восстановить подачу

Российскую арт-группу "Катюша", которая расписывала стены и заборы, координировала Екатерина Корнеева. Они за месяц создали в Крыму более 20 путинских портретов. По словам координатора, художники приехали на полуостров из идеологических соображений.

Идея возникла спонтанно. Нам хотелось сказать нашему президенту: "Спасибо за Крым",

– заявила Корнеева.



Екатерина Корнеева / Скриншот с видео

Российский социолог Игорь Эйдман, проживающий в Берлине, рассказал, что несколько лет назад на день рождения Путина появился мурал. Там российский президент предстал в виде миротворца. Оказалось, что за это заплатили местным художникам. Впоследствии его закрасили красной краской и написали на немецком "вор и убийца".



Портрет Путина в Берлине / Скриншот с видео

Портреты Путина в Крыму социолог называет политическим заказом.

Это все пиар-акции, проплаченные администрацией президента, якобы имитирующие народную любовь к президенту,

– считает Эйдман.

В Крыму так же, как и в Европе, портреты продержались недолго. Президенту России дорисовывали усы, нацистскую символику, а также обливали краской.



Впоследствии стены с Путиным в Крыму начали обливать краской / Скриншот с видео

Портрет Путина на фасаде одного из домов в Симферополе несколько раз портили. Уже через неделю после скандальной надписи на стене, российские спецслужбы посетили трех человек, которые якобы были причастны к этому.



Испорченный мурал в Симферополе / Скриншот с видео

Тогда арестовали только россиянина из Подмосковья Виктора Сосну. Однако обвиняют его не в вандализме, а в хранении наркотиков и боеприпасов. Он уже почти год находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Смотрите фото муралов, на которых изображен президент России в Крыму / Скриншоты с видео

Мнения людей по поводу портретов президента России по всему Крыму – разбежались. Одни довольны таким "творчеством", другие – категорически против.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 20:30. Не пропустите!