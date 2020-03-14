Культ Путина в Крыму: насколько популярный российский президент на полуострове
После так называемой русской весны на полуострове появились десятки русских патриотических граффити и муралов. На них президент России моряк, с кондиционером в руках, за штурвалом и улыбается. Но сейчас крымчане начали зарисовывать портреты Путина.
Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свободы" выяснили, что граффити с Владимиром Путиным начали массово появляться в Крыму еще в 2015 году. Все портреты однотипны – российский президент на фоне достопримечательностей или крымских пейзажей.
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Российскую арт-группу "Катюша", которая расписывала стены и заборы, координировала Екатерина Корнеева. Они за месяц создали в Крыму более 20 путинских портретов. По словам координатора, художники приехали на полуостров из идеологических соображений.
Идея возникла спонтанно. Нам хотелось сказать нашему президенту: "Спасибо за Крым",
– заявила Корнеева.
Екатерина Корнеева / Скриншот с видео
Российский социолог Игорь Эйдман, проживающий в Берлине, рассказал, что несколько лет назад на день рождения Путина появился мурал. Там российский президент предстал в виде миротворца. Оказалось, что за это заплатили местным художникам. Впоследствии его закрасили красной краской и написали на немецком "вор и убийца".
Портрет Путина в Берлине / Скриншот с видео
Портреты Путина в Крыму социолог называет политическим заказом.
Это все пиар-акции, проплаченные администрацией президента, якобы имитирующие народную любовь к президенту,
– считает Эйдман.
В Крыму так же, как и в Европе, портреты продержались недолго. Президенту России дорисовывали усы, нацистскую символику, а также обливали краской.
Впоследствии стены с Путиным в Крыму начали обливать краской / Скриншот с видео
Портрет Путина на фасаде одного из домов в Симферополе несколько раз портили. Уже через неделю после скандальной надписи на стене, российские спецслужбы посетили трех человек, которые якобы были причастны к этому.
Испорченный мурал в Симферополе / Скриншот с видео
Тогда арестовали только россиянина из Подмосковья Виктора Сосну. Однако обвиняют его не в вандализме, а в хранении наркотиков и боеприпасов. Он уже почти год находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Смотрите фото муралов, на которых изображен президент России в Крыму / Скриншоты с видео
Мнения людей по поводу портретов президента России по всему Крыму – разбежались. Одни довольны таким "творчеством", другие – категорически против.
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