14:18
14 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров изобрел вакцину от коронавируса. Универсальная отмазка Путина
      Вєсті Кремля
      20:50, 13 марта
      Вести.UA: Левочкин носит валенки. Страх Зеленского
      Вєсті.UA
      20:08, 13 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Культ Путина в Крыму: насколько популярный российский президент на полуострове

      - Читати новину українською

      После так называемой русской весны на полуострове появились десятки русских патриотических граффити и муралов. На них президент России моряк, с кондиционером в руках, за штурвалом и улыбается. Но сейчас крымчане начали зарисовывать портреты Путина.

      Журналисты программы "Крым.Реалии" от "Радио Свободы" выяснили, что граффити с Владимиром Путиным начали массово появляться в Крыму еще в 2015 году. Все портреты однотипны – российский президент на фоне достопримечательностей или крымских пейзажей.

      Читайте также Вода в Крым: возможно ли восстановить подачу

      Российскую арт-группу "Катюша", которая расписывала стены и заборы, координировала Екатерина Корнеева. Они за месяц создали в Крыму более 20 путинских портретов. По словам координатора, художники приехали на полуостров из идеологических соображений.

      Идея возникла спонтанно. Нам хотелось сказать нашему президенту: "Спасибо за Крым",
      – заявила Корнеева.


      Екатерина Корнеева / Скриншот с видео

      Российский социолог Игорь Эйдман, проживающий в Берлине, рассказал, что несколько лет назад на день рождения Путина появился мурал. Там российский президент предстал в виде миротворца. Оказалось, что за это заплатили местным художникам. Впоследствии его закрасили красной краской и написали на немецком "вор и убийца".


      Портрет Путина в Берлине / Скриншот с видео

      Портреты Путина в Крыму социолог называет политическим заказом.

      Это все пиар-акции, проплаченные администрацией президента, якобы имитирующие народную любовь к президенту,
      – считает Эйдман.

      В Крыму так же, как и в Европе, портреты продержались недолго. Президенту России дорисовывали усы, нацистскую символику, а также обливали краской.


      Впоследствии стены с Путиным в Крыму начали обливать краской / Скриншот с видео

      Портрет Путина на фасаде одного из домов в Симферополе несколько раз портили. Уже через неделю после скандальной надписи на стене, российские спецслужбы посетили трех человек, которые якобы были причастны к этому.


      Испорченный мурал в Симферополе / Скриншот с видео

      Тогда арестовали только россиянина из Подмосковья Виктора Сосну. Однако обвиняют его не в вандализме, а в хранении наркотиков и боеприпасов. Он уже почти год находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

      Смотрите фото муралов, на которых изображен президент России в Крыму / Скриншоты с видео

       

      Мнения людей по поводу портретов президента России по всему Крыму – разбежались. Одни довольны таким "творчеством", другие – категорически против.

      Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 20:30. Не пропустите!

      Главные новости 13 марта: первая смерть в Украине от коронавируса, скандальные сделки в Минске
      сегодня
      Автор: Игорь Токарь
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Украина – Россия Владимир Путин Новости России Новости Крыма
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Мировой финансовый кризис. Насколько сильно это ударит по Украине?
      Сергій Фурса
      сегодня , 12:00 Эпидемия по-украински. Кто решил нажиться на беде?
      Віталій Портников
      сегодня , 08:30 Украина на грани капитуляции, или Роль Медведчука слишком недооценивают
      Юрій Шуліпа
      сегодня , 08:10 Мировой кризис: выдержит ли украинский бизнес карантин, закрытые границы и панику
      Богдан Мірошниченко
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук