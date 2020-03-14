Культ Путіна в Криму: наскільки популярний російський президент на півострові
Після так званої російської весни на півострові з'явились десятки російських патріотичних графіті та муралів. На них президент Росії моряк, з кондиціонером в руках, за штурвалом та усміхається. Але зараз кримчани почали замальовувати портрети Путіна.
Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" з'ясували, що графіті з Володимиром Путіним почали масово з'являтися у Криму ще у 2015 році. Усі портрети однотипні – російський президент на тлі пам'яток або кримських пейзажів.
Читайте також Вода в Крим: чи можливо відновити подачу
Російську арт-групу "Катюша", яка розмальовувала стіни та паркани, координувала Катерина Корнєєва. Вони за місяць створили у Криму понад 20 путінських портретів. За словами координаторки, художники приїхали на півострів з ідеологічних міркувань.
Ідея виникла спонтанно. Нам хотілося сказати нашому президенту: "Дякуємо за Крим",
– заявила Корнєєва.
Катерина Корнєєва / Скріншот з відео
Російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Берліні, розповів, що кілька років тому на день народження Путіна з'явився мурал. Там російський президент постав у вигляді миротворця. Виявилось, що за це заплатили місцевим художникам. Згодом його зафарбували червоною фарбою і написали німецькою "злодій та вбивця".
Портрет Путіна у Берліні / Скріншот з відео
Портрети Путіна у Криму соціолог називає політичним замовленням.
Це все піар-акції, проплачені адміністрацією президента, які начебто імітують народну любов до президента,
– вважає Ейдман.
У Криму так само, як і в Європі, портрети протрималися недовго. Президенту Росії домальовували вуса, нацистську символіку, а також обливали фарбою.
Згодом стіни з Путіним у Криму почали обливати фарбою / Скріншот з відео
Портрет Путіна на фасаді одного з будинків у Сімферополі кілька разів псували. Вже за тиждень після скандального напису на стіні, російські спецслужби навідались до трьох людей, які начебто були причетні до цього.
Зіпсований мурал у Сімферополі / Скріншот з відео
Тоді заарештували тільки росіянина з Підмосков'я Віктора Сосну. Проте звинувачують його не у вандалізмі, а у зберіганні наркотиків та боєприпасів. Він вже майже рік перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 10 років в'язниці.
Дивіться фото муралів, на яких зображено президента Росії у Криму / Скріншоти з відео
Думки людей щодо портретів президента Росії по всьому Криму – розбіглися. Одні задоволені такою "творчістю", інші ж – категорично проти.
Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 20:30. Не пропустіть!