Культ Путіна в Криму: наскільки популярний російський президент на півострові

Після так званої російської весни на півострові з'явились десятки російських патріотичних графіті та муралів. На них президент Росії моряк, з кондиціонером в руках, за штурвалом та усміхається. Але зараз кримчани почали замальовувати портрети Путіна.

Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" з'ясували, що графіті з Володимиром Путіним почали масово з'являтися у Криму ще у 2015 році. Усі портрети однотипні – російський президент на тлі пам'яток або кримських пейзажів.

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Російську арт-групу "Катюша", яка розмальовувала стіни та паркани, координувала Катерина Корнєєва. Вони за місяць створили у Криму понад 20 путінських портретів. За словами координаторки, художники приїхали на півострів з ідеологічних міркувань.

Ідея виникла спонтанно. Нам хотілося сказати нашому президенту: "Дякуємо за Крим",

– заявила Корнєєва.



Катерина Корнєєва / Скріншот з відео

Російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Берліні, розповів, що кілька років тому на день народження Путіна з'явився мурал. Там російський президент постав у вигляді миротворця. Виявилось, що за це заплатили місцевим художникам. Згодом його зафарбували червоною фарбою і написали німецькою "злодій та вбивця".



Портрет Путіна у Берліні / Скріншот з відео

Портрети Путіна у Криму соціолог називає політичним замовленням.

Це все піар-акції, проплачені адміністрацією президента, які начебто імітують народну любов до президента,

– вважає Ейдман.

У Криму так само, як і в Європі, портрети протрималися недовго. Президенту Росії домальовували вуса, нацистську символіку, а також обливали фарбою.



Згодом стіни з Путіним у Криму почали обливати фарбою / Скріншот з відео

Портрет Путіна на фасаді одного з будинків у Сімферополі кілька разів псували. Вже за тиждень після скандального напису на стіні, російські спецслужби навідались до трьох людей, які начебто були причетні до цього.



Зіпсований мурал у Сімферополі / Скріншот з відео

Тоді заарештували тільки росіянина з Підмосков'я Віктора Сосну. Проте звинувачують його не у вандалізмі, а у зберіганні наркотиків та боєприпасів. Він вже майже рік перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Дивіться фото муралів, на яких зображено президента Росії у Криму / Скріншоти з відео

Думки людей щодо портретів президента Росії по всьому Криму – розбіглися. Одні задоволені такою "творчістю", інші ж – категорично проти.

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