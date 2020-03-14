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      Культ Путіна в Криму: наскільки популярний російський президент на півострові

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      Після так званої російської весни на півострові з'явились десятки російських патріотичних графіті та муралів. На них президент Росії моряк, з кондиціонером в руках, за штурвалом та усміхається. Але зараз кримчани почали замальовувати портрети Путіна.

      Журналісти програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свободи" з'ясували, що графіті з Володимиром Путіним почали масово з'являтися у Криму ще у 2015 році. Усі портрети однотипні – російський президент на тлі пам'яток або кримських пейзажів.

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      Російську арт-групу "Катюша", яка розмальовувала стіни та паркани, координувала Катерина Корнєєва. Вони за місяць створили у Криму понад 20 путінських портретів. За словами координаторки, художники приїхали на півострів з ідеологічних міркувань.

      Ідея виникла спонтанно. Нам хотілося сказати нашому президенту: "Дякуємо за Крим",
      – заявила Корнєєва.


      Катерина Корнєєва / Скріншот з відео

      Російський соціолог Ігор Ейдман, який проживає в Берліні, розповів, що кілька років тому на день народження Путіна з'явився мурал. Там російський президент постав у вигляді миротворця. Виявилось, що за це заплатили місцевим художникам. Згодом його зафарбували червоною фарбою і написали німецькою "злодій та вбивця".


      Портрет Путіна у Берліні / Скріншот з відео

      Портрети Путіна у Криму соціолог називає політичним замовленням.

      Це все піар-акції, проплачені адміністрацією президента, які начебто імітують народну любов до президента,
      – вважає Ейдман.

      У Криму так само, як і в Європі, портрети протрималися недовго. Президенту Росії домальовували вуса, нацистську символіку, а також обливали фарбою.


      Згодом стіни з Путіним у Криму почали обливати фарбою / Скріншот з відео

      Портрет Путіна на фасаді одного з будинків у Сімферополі кілька разів псували. Вже за тиждень після скандального напису на стіні, російські спецслужби навідались до трьох людей, які начебто були причетні до цього.


      Зіпсований мурал у Сімферополі / Скріншот з відео

      Тоді заарештували тільки росіянина з Підмосков'я Віктора Сосну. Проте звинувачують його не у вандалізмі, а у зберіганні наркотиків та боєприпасів. Він вже майже рік перебуває у СІЗО. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

      Дивіться фото муралів, на яких зображено президента Росії у Криму / Скріншоти з відео

       

      Думки людей щодо портретів президента Росії по всьому Криму – розбіглися. Одні задоволені такою "творчістю", інші ж – категорично проти. 

      Повний випуск програми "Крим Реалії" дивіться сьогодні на 24 Каналі о 20:30. Не пропустіть!

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      Автор: Ігор Токар
      Теги: Новини України Анексія Криму Україна – Росія Володимир Путін Новини Росії Новини Криму
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