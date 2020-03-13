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      Вода в Крим: чи можливо відновити подачу

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      Подача води для Криму стала головною темою останніх тижнів. У соцмережах та у ЗМІ не вщухають розмови про можливе відновлення водопостачання на півострів. Підкинув дров у багаття і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який одразу після свого призначення заявив, що Україна повинна подавати воду Криму. Пізніше він пояснив, що воду півострову Україна не постачатиме, доки Крим окупований.

      Після анексії півострова активісти та фермери перегородили русло Північно-Кримського каналу підручними засобами. Невдовзі рішення про припинення водопостачання прийняли на державному рівні.

      До теми У Зеленського прокоментували, чи можливе постачання води в Крим

      Зараз Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал планують об'єднати в єдине публічне акціонерне товариство "Води Таврії". Це означає, що приватизують 2 магістральні канали Херсонщини для полегшення процедури постачання води в Крим. Зараз Північно-Кримський канал перебуває у державній власності. Однак 2019 року зі стратегічного підприємства зняли табу на приватизацію. 

      Голова Херсонської ОДА розповів, що буде доцільно створити національне акціонерне товариство за прикладом "Нафтогазу", яке б опікувалося розвитком зрошення.

      Що відомо про "Нафтогаз"Група "Нафтогаз України" є найбільшою національною компанією України. Отже, свій чистий прибуток вона сплачує державі.

      Раніше голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв запропонував приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо виплати великих премій та зарплат. Зокрема, премії в 1% топменеджменту "Нафтогазу" від сплачених "Газпромом" 2,9 мільярда доларів. На думку Коболєва, через приватизацію компанії держава покращить корпоративне управління й отримає ще більше прибутків. 

      На Північно-Кримському каналі держава почала будувати греблю у 2015 році. Споруда мала захистити від прориву води, до того ж передбачала можливість відкрити воду для Криму. Втім, будівництво греблі законсервоване вже 5 рік, тому що держава не дає для цього грошей.

      Постачання води на півострів абсолютно неможливе. Технічно, дамба не введена в експлуатацію, тобто, вона недобудована,
      – заявив начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко.

      Тому водопостачання на півострів можливе тільки, якщо греблю добудують, а Північно-Кримський канал приватизують.

      Для довідки: Північно-Кримський канал – зрошувально-обводнювальний канал на півдні України, що сполучає Херсонську область та Крим. Воду брав у Дніпрі з Каховського водосховища, і до 2014 року забезпечував до 85% потреб Криму в прісній воді. Після анексії півострова Росією канал не функціонує.

      Що відомо про проблеми з водою у Криму: коротко

      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році після сильної засухи. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
      • В селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро у 2019 році. Згодом, у 2020 році, представники окупантів у Криму заявили, що води на півострові вистачить на 90 – 100 днів;
      • У РФ традиційно вдавали, що проблем немає, а в уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму.
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      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новини України Нафтогаз Анексія Криму Новини Херсона Денис Шмигаль Новини Криму Вода в Криму
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