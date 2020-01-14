Коболєв та Вітренко отримають мільйонні премії за домовленість з "Газпромом"
Топ-менеджменту "Нафтогазу" отримає премію за домовленість з "Газпромом", за умовами якого останнього зобов'язали повернути Україні 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Менеджмент української компанії отримає 1% від загальної суми, яку сплатить "Газпром", що становить 29 мільйонів доларів, розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у коментарі виданню Liga.net.
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За нинішнім курсом 29 мільйонів доларів становить близько 700 мільйонів гривень. Втім Вітренко не розповів, на скільки саме людей з топ-менджменту компанії буде поділено цю суму.
Новий транзитний договір: що треба знати
- 30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.
- Однією з умов договору є повернення Україні 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Натомість Україна відмовилася від позову на 12 мільярдів.
- 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.
- Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.
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