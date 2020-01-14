Коболєв та Вітренко отримають мільйонні премії за домовленість з "Газпромом"

Топ-менеджменту "Нафтогазу" отримає премію за домовленість з "Газпромом", за умовами якого останнього зобов'язали повернути Україні 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Менеджмент української компанії отримає 1% від загальної суми, яку сплатить "Газпром", що становить 29 мільйонів доларів, розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у коментарі виданню Liga.net.

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За нинішнім курсом 29 мільйонів доларів становить близько 700 мільйонів гривень. Втім Вітренко не розповів, на скільки саме людей з топ-менджменту компанії буде поділено цю суму.

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