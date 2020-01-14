Коболев и Витренко получат миллионные премии за договоренность с "Газпромом"

Топ-менеджмента "Нафтогаза" получит премию за договоренность с "Газпромом", по условиям которого последнего обязали вернуть Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Менеджмент украинской компании получит 1% от общей суммы, которую заплатит "Газпром", что составляет 29 миллионов долларов, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии изданию Liga.net.

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По нынешнему курсу 29 миллионов долларов составляет около 700 миллионов гривен. Впрочем Витренко не рассказал, на сколько именно людей из топ-менджмента компании будет разделена эта сумма.

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