Коболев и Витренко получат миллионные премии за договоренность с "Газпромом"
Топ-менеджмента "Нафтогаза" получит премию за договоренность с "Газпромом", по условиям которого последнего обязали вернуть Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Менеджмент украинской компании получит 1% от общей суммы, которую заплатит "Газпром", что составляет 29 миллионов долларов, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в комментарии изданию Liga.net.
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По нынешнему курсу 29 миллионов долларов составляет около 700 миллионов гривен. Впрочем Витренко не рассказал, на сколько именно людей из топ-менджмента компании будет разделена эта сумма.
Новый транзитный договор: что нужно знать
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, обеспечивающее транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- Одним из условий договора является возвращение Украине 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время Украина отказалась от иска на 12 миллиардов.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
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