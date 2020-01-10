"Нафтогаз" подаст в суд новые иски против России
"Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания планирует обязать Россию выплатить более 7 миллиардов долларов компенсации за захват активов в оккупированном Крыму.
"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – 5 миллиардов долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов", – рассказал в интервью LIGA.net исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Читайте также: Почему Россия избегает транзита газа через Украину
Он добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.
Заметим, что 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об урегулировании и отзыве в следующие 4 года судебных споров.
"Газпром" также согласился и выплатил Украине деньгами более 2,9 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража.
Однако "Нафтогаз" обязался отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов.
Выбор редакции
-
В паралимпийский спорт никто не приходит по собственной воле, – победитель Паралимпиады Демчуксегодня , 17:10
-
В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Androidсегодня , 17:05
-
Маленький мальчик преодолел страх перед прыжком в воду: мотивирующие видеосегодня , 17:01