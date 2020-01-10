"Нафтогаз" подаст в суд новые иски против России

"Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания планирует обязать Россию выплатить более 7 миллиардов долларов компенсации за захват активов в оккупированном Крыму.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – 5 миллиардов долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов", – рассказал в интервью LIGA.net исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Он добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.

Заметим, что 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об урегулировании и отзыве в следующие 4 года судебных споров.

"Газпром" также согласился и выплатил Украине деньгами более 2,9 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

Однако "Нафтогаз" обязался отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов.