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      "Нафтогаз" подаст в суд новые иски против России

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      Юрий Витренко заявил о подготовке "Нафтогазом" новых судебных исков против России / Getty Images

      "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания планирует обязать Россию выплатить более 7 миллиардов долларов компенсации за захват активов в оккупированном Крыму.

      "Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований – 5 миллиардов долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 миллиардов долларов", – рассказал в интервью LIGA.net исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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      Он добавил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.

      Заметим, что 30 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет и договорились об урегулировании и отзыве в следующие 4 года судебных споров.

      "Газпром" также согласился и выплатил Украине деньгами более 2,9 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража.

      Однако "Нафтогаз" обязался отозвать иск против "Газпрома" на 12,25 миллиарда долларов.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Деньги Новости Крыма Газпром Нафтогаз Юрий Витренко Газ
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