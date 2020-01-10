Почему Россия избегает транзита газа через Украину

С начала года Россия резко снизила транзит газа через Украину. Несмотря на то, что в конце 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали контракт, в котором указаны все условия транзита. Почему так произошло и как это повлияет на потребителей – в материале 24 канала.

Российского газа прошло через украинскую газотранспортную систему в Европу почти в четыре раза меньше от начала года. А это 375 миллионов кубометров.

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Согласно контракту, подписанному накануне Нового года "Нафтогазом" и "Газпромом", через нашу ГТС должно проходить 178 миллионов кубометров голубого топлива. По предварительным подсчетам, это должно было дать Украине дополнительные 2% ВВП в год и более 7 миллиардов дохода.

Что известно о новом транзитном договоре между Украиной и Россией?30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления на 10 лет. 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.



Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.

Транзит газа позволяет не повышать тарифы для населения, а даже снизить их. Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон рассказал, что он снизился уже почти на 20%.

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Резкое снижение транзита объясняют тем, что никто не верил в подписание контракта. Поэтому ни Европа, ни Газпром с Нафтогазом не были готовы полностью загрузить систему.

Но не смотря на то, что система не была полностью загружена и объемы были очень незначительными, Газпром будет платить за все объемы, которые были зарезервированы до того,

– сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Из-за убытков от открытия Газпромом "Турецкого потока" Украина уже прекратила транзит в Турцию и Болгарию. А это примерно 450 миллионов гривен в год.

Что известно о "Турецком потоке"?Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию. Мощность каждой из двух нитей составляет по 15,75 миллиарда кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.



Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёй на побережье Турции.



Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.





Карта Турецкого потока

Реформирование ГТС

Из-за того, что Россия всячески пытается избежать транзита голубого топлива через Украину, в ГТС намерены в течение пяти лет реформировать и оптимизировать газотранспортную систему.

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А именно перестроить украинскую ГТС на короткие транзиты и превратить ее в такой себе "газовый хаб", предоставив возможность другим странам хранить голубое топливо в наших газохранилищах без уплаты пошлины.