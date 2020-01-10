Чому Росія уникає транзиту газу через Україну

З початку року Росія різко знизила транзит газу через Україну. Попри те, що наприкінці 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали контракт, у якому зазначені всі умови транзиту. Чому так сталося і як це вплине на споживачів – у матеріалі 24 каналу.

Російського газу пройшло через українську газотранспортну систему до Європи майже в чотири рази менше від початку року. А це 375 мільйонів кубометрів.

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Згідно з контрактом, підписаним напередодні Нового року "Нафтогазом" та "Газпромом", через нашу ГТС мало проходити 178 мільйонів кубометрів блакитного палива. За попередніми підрахунками, це мало дати Україні додаткові 2% ВВП на рік і понад 7 мільярдів доходу.

Що відомо про новий транзитний договір між Україною та Росією?30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження на 10 років. 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.



Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

Транзит газу дає змогу не підвищувати тарифи для населення, а навіть знизити їх. Генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон розповів, що він знизився вже майже на 20%.

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Різке зниження транзиту пояснюють тим, що ніхто не вірив у підписання контракту. Тому ані Європа, ані Газпром з Нафтогазом не були готові повністю завантажити систему.

Але не дивлячись на те, що система не була повністю завантажена й обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані до того,

– повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Через збитки від відкриття Газпромом "Турецького потоку" Україна вже припинила транзит до Туреччини та Болгарії. А це приблизно 450 мільйонів гривень на рік.

Що відомо про "Турецький потік"?Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. Потужність кожної з двох ниток становить по 15,75 мільярда кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.



Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.





Карта Турецького потоку

Реформування ГТС

Через те, що Росія всіляко намагається уникнути транзиту блакитного палива через Україну, в ГТС мають намір протягом п'яти років реформувати та оптимізувати газотранспортну систему.

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А саме перелаштувати українську ГТС на короткі транзити та перетворити її на такий собі "газовий хаб", надавши можливість іншим країнам зберігати блакитне паливо у наших газосховищах без сплати мита.