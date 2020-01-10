14:26
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління
      Вєсті Кремля
      08:54, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський – учасник таємної змови. Масштабний "махач" депутатів
      Вєсті.UA
      08:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Головні новини
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Чому Росія уникає транзиту газу через Україну

      2495 Читать новость на русском
      Транзит газу / 24 канал

      З початку року Росія різко знизила транзит газу через Україну. Попри те, що наприкінці 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали контракт, у якому зазначені всі умови транзиту. Чому так сталося і як це вплине на споживачів – у матеріалі 24 каналу.

      Російського газу пройшло через українську газотранспортну систему до Європи майже в чотири рази менше від початку року. А це 375 мільйонів кубометрів.

      Читайте також: Росія відмовилася від компенсацій за поставки на окупований Донбас, – "Нафтогаз"

      Згідно з контрактом, підписаним напередодні Нового року "Нафтогазом" та "Газпромом", через нашу ГТС мало проходити 178 мільйонів кубометрів блакитного палива. За попередніми підрахунками, це мало дати Україні додаткові 2% ВВП на рік і понад 7 мільярдів доходу. 

      Що відомо про новий транзитний договір між Україною та Росією?30 грудня 2019 року "Нафтогаз" та "Газпром" підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження на 10 років. 1 січня Оператор ГТС України повідомив про початок транзиту російського газу згідно з новим контрактом.

      Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

      Транзит газу дає змогу не підвищувати тарифи для населення, а навіть знизити їх. Генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон розповів, що він знизився вже майже на 20%.

      Цікаво: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

      Різке зниження транзиту пояснюють тим, що ніхто не вірив у підписання контракту. Тому ані Європа, ані Газпром з Нафтогазом не були готові повністю завантажити систему.

      Але не дивлячись на те, що система не була повністю завантажена й обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані до того,
      – повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

      Через збитки від відкриття Газпромом "Турецького потоку" Україна вже припинила транзит до Туреччини та Болгарії. А це приблизно 450 мільйонів гривень на рік.

      Що відомо про "Турецький потік"?Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. Потужність кожної з двох ниток становить по 15,75 мільярда кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

      Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.
      Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.

      турецький потік
      Карта Турецького потоку

      Реформування ГТС

      Через те, що Росія всіляко намагається уникнути транзиту блакитного палива через Україну, в ГТС мають намір протягом п'яти років реформувати та оптимізувати газотранспортну систему.

      Читайте також: Росія платитиме Україні за транзит, навіть якщо не прокачуватиме газ

      А саме перелаштувати українську ГТС на короткі транзити та перетворити її на такий собі "газовий хаб", надавши можливість іншим країнам зберігати блакитне паливо у наших газосховищах без сплати мита.

      У Мексиці сталося виверження найактивнішого в країні вулкана: фото, відео
      сьогодні
      6871
      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини Росії Публікації Газ ГТС Газовий контракт Ринок газу Нафтогаз Газпром Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:50 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Ірина Кошанська 37172
      сьогодні , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 2079
      4 січня , 10:00 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1331
      сьогодні , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1956
      сьогодні , 08:35 Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним
      Олена Трибушна 3870
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук