14:30
9 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ребрендинг МЗС Росії. Мокра традиція космонавтів
      Вєсті Кремля
      21:27, 7 січня
      Вєсті.UA. Жир: Аваков зупиняє путч Порошенка. Побрехеньки Медведчука
      Вєсті.UA
      17:42, 7 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Росія платитиме Україні за транзит, навіть якщо не прокачуватиме газ

      584 Читать новость на русском
      Вітренко озвучив цікаві деталі російсько-українського транзитного договору / capital.ua

      Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що згідно з новим договором російський "Газпром" повинен оплачувати транзит домовлених обсягів газу. Таким чином росіяни платитимуть визначену суму навіть у разі, якщо прокачуватимуть менші обсяги газу.

      Попри це обсяги транзиту газу з 1 січня 2020 року відчутно впали, розповів Юрій Вітренко під час свого брифінгу.

      Зверніть увагу: Тарифи на газ у 2020 році: чи підвищаться ціни?

      Тим не менш і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. Це стало приємним сюрпризом. Не були готові повністю завантажувати систему. Але попри те, що обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані,
      – наголосив виконавчий директор "Нафтогазу".

      Він порівняв новий договір на транзит зі старим договором на поставки газу, де був пункт "бери або плати". Мовляв, у цьому договорі є так звана формула "качай або плати".

      "Газпром раніше був "супероператором" української газотранспортної системи. Втім з підписанням цих угод Україна тепер повністю контролює свою ГТС", – резюмував Юрій Вітренко.

      Новий транзитний договір: що треба знати

      Іран опублікував попередній звіт про причини авіакатастрофи МАУ в Тегерані: деталі
      сьогодні
      7854
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Газ Газпром ГТС Новини Росії Нафтогаз Газовий контракт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:57 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Северин Трач 33081
      сьогодні , 12:43 Протистояння Ірану і США: останні новини конфлікту
      Емал Набі 3497
      4 січня , 10:00 Коли одяг викликає алергію: як розпізнати та лікувати
      1130
      сьогодні , 12:00 Война отменяется: почему Трамп передумал
      Олександр Баунов 1598
      сьогодні , 08:02 Головні новини 8 січня: катастрофа українського літака в Ірані, атака Ірану на бази США
      Ірина Кошанська 3338
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук