Росія платитиме Україні за транзит, навіть якщо не прокачуватиме газ

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів, що згідно з новим договором російський "Газпром" повинен оплачувати транзит домовлених обсягів газу. Таким чином росіяни платитимуть визначену суму навіть у разі, якщо прокачуватимуть менші обсяги газу.

Попри це обсяги транзиту газу з 1 січня 2020 року відчутно впали, розповів Юрій Вітренко під час свого брифінгу.

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Тим не менш і "Газпром", і "Нафтогаз", і європейські споживачі очікували, що не буде транзиту з 1 січня. Це стало приємним сюрпризом. Не були готові повністю завантажувати систему. Але попри те, що обсяги були дуже незначними, Газпром буде платити за всі обсяги, які були зарезервовані,

– наголосив виконавчий директор "Нафтогазу".

Він порівняв новий договір на транзит зі старим договором на поставки газу, де був пункт "бери або плати". Мовляв, у цьому договорі є так звана формула "качай або плати".

"Газпром раніше був "супероператором" української газотранспортної системи. Втім з підписанням цих угод Україна тепер повністю контролює свою ГТС", – резюмував Юрій Вітренко.

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