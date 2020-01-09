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      Россия будет платить Украине за транзит, даже если не будет прокачивать газ

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      Витренко озвучил интересные детали российско-украинского транзитного договора / capital.ua

      Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что согласно новому договору российский "Газпром" должен оплачивать транзит оговоренных объемов газа. Таким образом россияне будут платить определенную сумму даже в случае, если будут прокачивать меньшие объемы газа.

      Несмотря на это объемы транзита газа с 1 января 2020 года ощутимо упали, рассказал Юрий Витренко во время своего брифинга.

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      Тем не менее и "Газпром", и "Нафтогаз", и европейские потребители ожидали, что не будет транзита с 1 января. Это стало приятным сюрпризом. Не были готовы полностью загружать систему. Но несмотря на то, что объемы были очень незначительными, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы,
      – отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

      Он сравнил новый договор на транзит со старым договором на поставки газа, где был пункт "бери или плати". Мол, в этом договоре есть так называемая формула "качай или плати".

      "Газпром раньше был "супероператором" украинской газотранспортной системы. Впрочем, с подписанием этих соглашений Украина теперь полностью контролирует свою ГТС", – резюмировал Юрий Витренко.

      Новый транзитный договор: что нужно знать

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Газ Новости России ГТС Газпром Нафтогаз Газовый контракт
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