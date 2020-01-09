Россия будет платить Украине за транзит, даже если не будет прокачивать газ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что согласно новому договору российский "Газпром" должен оплачивать транзит оговоренных объемов газа. Таким образом россияне будут платить определенную сумму даже в случае, если будут прокачивать меньшие объемы газа.

Несмотря на это объемы транзита газа с 1 января 2020 года ощутимо упали, рассказал Юрий Витренко во время своего брифинга.

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Тем не менее и "Газпром", и "Нафтогаз", и европейские потребители ожидали, что не будет транзита с 1 января. Это стало приятным сюрпризом. Не были готовы полностью загружать систему. Но несмотря на то, что объемы были очень незначительными, "Газпром" будет платить за все объемы, которые были зарезервированы,

– отметил исполнительный директор "Нафтогаза".

Он сравнил новый договор на транзит со старым договором на поставки газа, где был пункт "бери или плати". Мол, в этом договоре есть так называемая формула "качай или плати".

"Газпром раньше был "супероператором" украинской газотранспортной системы. Впрочем, с подписанием этих соглашений Украина теперь полностью контролирует свою ГТС", – резюмировал Юрий Витренко.

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